Paramount libera cena de Rocketman, que conta a história de Elton John

A Paramount Pictures, produtora do filme Rocketman, que conta a trajetória de vida de Elton John (Taron Egerton), divulgou uma das cenas mais esperadas do longa. No trecho, o cantor conhece John Reid (Richard Madden), seu empresário e primeiro amor, após seu primeiro show nos Estados Unidos.

Veja abaixo e depois saiba mais detalhes sobre a produção:

O filme promete mostrar a transformação do menino tímido Reginald Dwight em um superstar internacional, desde sua infância difícil, fruto do descaso do pai pela família, até os problemas com drogas e álcool na vida adulta.

Taron Egerton, que interpreta Elton, teve acesso aos diários pessoais do cantor para se preparar para o papel. Elton John também participou de perto das gravações do longa e lutou para que sua história fosse contada de forma verdadeira, incluindo os vícios, sua sexualidade e os traços mais duros de sua personalidade.

Rocketman estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira (30). Confira o trailer completo do filme:

