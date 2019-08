Padre é acusado de abusar de adolescentes e pagar por silêncio

Percebendo o comportamento diferente de seus filhos adolescentes, duas mães descobriram mensagens com teor sexual enviadas por um padre de 41 anos de idade. O caso aconteceu no município Marcelino Vieira, região oeste do Rio Grande do Norte.

De acordo com o UOL, a família denunciou e descobriu mais duas vítimas. O padre foi acusado de abusar sexualmente de 4 adolescentes com idades entre 13 e 16 anos. Segundo a polícia, além do crime de estupro de vulnerável o suspeito praticou exploração de menores porque dava dinheiro aos jovens para que eles não contassem que eram abusados.

O homem foi preso no último sábado (24) e seu nome não foi divulgado para preservar a identidade dos adolescentes. A existência de outras vítimas não foi descartada, pois o padre exercia a função de pároco em Marcelina Vieira entre nos anos de 2009 e 2012 e atualmente era padre da Igreja Veterocatólica do Brasil, em Feira de Santana, na Bahia.

O suspeito prestou depoimento na delegacia, negando as acusações e depois foi levado à unidade de Sistema Prisional onde aguarda julgamento.

