Conhecido por ser um aliado para as pessoas que querem perder alguns quilinhos, o matchá também possui princípios antioxidantes e ação anti-inflamatória que ajudam na saúde da pele.

Produzido pela mesma planta que compõe o chá verde, a Camellia sinensis, “a diferença entre eles se dá pelo processo de cultivo. O chá matchá é feito na sombra, sua colheita é realizada de forma artesanal e são escolhidas as folhas mais jovens para serem lentamente trituradas até virarem pó. Com esse tipo de produção, as propriedades do matchá acabam por serem mais concentradas, tendo mais clorofila, L-teanina, cafeína, entre outros nutrientes”, explica o nutricionista clínico Artur Pereira.

Os benefícios do matchá

Segundo a esteticista Roseli Siqueira, existem 4 benefícios do matchá para a pele, eles são:

Aumenta a resistência da pele, repelindo as bactérias e assim combatendo a acne; Ajuda a combater o envelhecimento precoce; Limpa e equilibra peles oleosas; Melhora a tonicidade da pele.

Além desses quatros fatores, o especialista Artur Pereira reforça que o chá “reduz a formação de eritemas (manchas vermelhas) causadas pelos raios UV, melhorando a estrutura da pele em relação a elasticidade e hidratação, levando a uma pele mais macia e flexível”.

Como consumir o produto

“A melhor forma de consumir o matchá é em pó ou em cápsulas, porque é possível preservar as suas características devido a concentração. Quando é usado em preparações como barrinhas, bolos ou gelatinas, o consumo do matchá é feito de forma mais diluída, reduzindo o seu efeito e benefícios”, afirma o nutricionista Artur Pereira.

Ele ainda indica que a dose diária de matchá para consumir equivale a quatro xícaras de chá por dia ou entre 15 a 20g.

Grupo de risco

Mesmo que o alimento tenha benefícios para a pele, os especialistas alertam sobre o cuidado na hora de consumir por conta do alto nível de concentração de cafeína e outras substâncias que o produto contêm.

“Pessoas com insônia devem evitar o consumo de matchá devido a alta concentração de cafeína e, também, pessoas com gastrites, úlceras e cólon irritável. Já indivíduos que estão utilizando de medicamentos anticoagulantes devem fazer restrição ao uso de matchá por ter grande quantidade de vitamina K, que bloqueia a ação destes medicamentos”, alerta Artur.

“Pessoas com ansiedade, arritmias cardíacas e hipertensão também devem evitar o consumo. Já gestantes e lactantes apenas com liberação médica”,reforça a esteticista Roseli.

