Já no clima de encerramento do ano, a Netflix acaba de divulgar uma lista com os 10 filmes mais vistos em 2018, o ranking foi baseado em dados globais de audiência.

E o fato que mais chama a atenção na lista é a quantidade de títulos da categoria comédia romântica, que foi o gênero mais apostado pela plataforma de streaming neste ano. Os filmes estreados pela empresa trouxeram revelações como Lana Condor e Noah Centineo, como também apresentaram tramas para a geração jovem atual.

Filmes como Para Todos os Garotos Que Já Amei, A Barraca do Beijo, Sierra Burgess é uma Loser e O Plano Imperfeito foram alguns dos mais assistidos e re-assistidos durante o ano.

Confira os 10 filmes mais vistos na Netflix em 2018:

1) A Barraca do Beijo

O primeiro beijo de Elle vira um romance proibido com o cara mais gato da escola, mas acaba colocando em risco a relação com seu melhor amigo.

2) Para Todos os Garotos que Já Amei

Lara Jean (Lana Condor) adora escrever cartas de amor secretas para seus paqueras. Só não contava que um dia elas seriam misteriosamente enviadas!

3) Roxanne Roxanne

O filme conta a trajetória da rapper Roxanne Shanté, a adolescente que se tornou uma lenda do hip-hop nos anos 80 com a canção “Roxanne’s Revenge”.

4) Sierra Burgess é uma Loser

Uma mensagem enviada por engano dá início ao romance virtual entre uma nerd e um atleta. O problema é que ele acha que está falando com uma popular líder de torcida.

5) Lá Vêm os Pais

Dois pais (Adam Sandler e Chris Rock) com ideias opostas para a festa de casamento dos filhos dão duro para sobreviver à caótica semana de preparativos para o grande dia.

6) Quando Nos Conhecemos

Usando uma cabine fotográfica mágica, Noah viaja no tempo e revive diversas vezes a noite em que conheceu Avery, tentando conquistar o coração da garota.

7) Perda Total

Com seu sofisticado hotel tomado por terroristas, três amigos passam de sonhadores sem futuro a implacáveis guerreiros determinados a salvar o dia.

8) Próxima Parada: Apocalipse

Quando uma misteriosa catástrofe transforma os Estados Unidos em uma zona de guerra, um homem decide cruzar o país com seu futuro sogro em busca da noiva grávida.

9) Benji

Quando um garoto e sua irmã entram em apuros, um determinado e simpático cãozinho entra em ação para salvar o dia!

10) O Plano Imperfeito

Desesperados por um pouco de sossego, dois assistentes exaustos unem forças para fazer com que seus chefes workaholics se apaixonem.

