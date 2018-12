Chegou o último mês do ano e já começamos a pensar nos dias de folga! E para quem não vai viajar, tem jeito melhor do que relaxar em casa assistindo a séries?

Pois se você ama passar horas no sofá curtindo uma boa história, seja de terror ou comédia, confira uma lista com 7 séries para maratonar em dezembro. Prepare a pipoca e bom proveito! 😊

Mandou Bem – Natal e Ano Novo

Se você amou acompanhar as duas primeiras temporadas de ‘Mandou Bem’, então prepare-se para dar ainda mais risada com este especial de Natal e Ano Novo. A temporada especial do reality de gastronomia vai contar com situações como falta de ingredientes, pedidos absurdos e sobremesas de aspecto duvidoso.

Estreia: 7 de dezembro

Onde: Netflix

Amor Ocasional

A série francesa promete uma história divertida com situações da vida real. Quando a parisiense Elsa cisma com um ex-namorado, suas amigas resolvem ajudá-la a superar contratando um acompanhante em segredo, mas as coisas não saem como esperado.

Estreia: 7 de dezembro

Onde: Netflix

The Ranch – Parte 6

Em dezembro chega à Netflix a sexta parte de The Ranch, sitcom com Ashton Kutcher. Na temporada, a carreira de jogador de futebol americano não dá certo para Colt, então ele volta pra casa, ajuda a tocar a fazenda e tenta aprender a viver em família novamente.

Estreia: 7 de dezembro

Onde: Netflix



Fuller House – 4ª temporada

A quarta temporada de Fuller House chega à Netflix em dezembro

E o sucesso de Fuller House continua. Nesta nova temporada, as aventuras da família Tanner seguem com mais acontecimentos. Nessa continuação da série de sucesso dos anos 80 e 90, DJ divide a casa com sua irmã Stephanie e a amiga Kimmy, que dão uma super força com os três filhos dela.

Estreia: 14 de dezembro

Onde: Netflix

O Mundo Sombrio de Sabrina: Um Conto de Inverno

Para a felicidade dos fãs da série O Mundo Sombrio de Sabrina, a Netflix lança agora o especial de fim de ano O Mundo Sombrio de Sabrina: Um Conto de Inverno. Durante o capitulo veremos a bruxa Sabrina comemorar com sua família a celebração do Solstício de inverno em mais uma tradição da Igreja Da Noite. O feriado dos Spellmans será marcado também por visitas esperadas e inesperadas onde nunca se sabe quem irá aparecer na chaminé.

Estreia: 14 de dezembro

Onde: Netflix

Tidelands

A produção australiana narra a história de Cal McTee (Charlotte Best), uma jovem que retorna para a pequena vila de pescadores Orphelin Bay, após ficar em um centro de detenção por 10 anos. Lá, ela encontra um mistério que envolve um povo conhecido como “Tidelands”, metade sereia e metade humanos, que tem como líder Adrielle Cuthbert (Elsa Pataky).

Estreia: 14 de dezembro

Onde: Netflix

Você

Obcecado por uma aspirante a escritora, um homem manipulador e calculista começa a remover estrategicamente todos os obstáculos em seu caminho para conquistá-la.

Estreia: 26 de dezembro

Onde: Netflix

