O que você pode fazer para ajudar as vítimas em Brumadinho

Voluntários e entidades civis se mobilizam para ajudar a salvar vidas de humanos e animais após o rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais, na última sexta-feira (25). Muitas pessoas estão confusas e não sabem como ajudar em meio ao acontecimento que devastou o país. O MdeMulher separou algumas organizações que estão recolhendo donativos para as vítimas. Veja como ajudar!

A Fundação Hemominas pede doação de sangue do tipo O negativo (considerado universal) para suprir a demanda dos hospitais e postos de atendimento da região. Em virtude da urgência, o Hemocentro de Belo Horizonte, localizado na Alameda Ezequiel Dias, 321, no bairro Santa Efigênia, funcionará sem horário de encerramento neste sábado (26). Os demais postos de coleta da Hemominas funcionarão em horário normal.

A Arteris, que administra a Rodovia Fernão Dias, principal ligação entre São Paulo e Belo Horizonte, está recolhendo donativos em todas as bases da autopista. Serão aceitos alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal e limpeza.

A ONG Bendita Adoção, em conjunto com outras ONGs e protetores, disponibilizou 1 vaga para animais de grande porte (como vacas e cavalos), 20 vagas para animais de médio porte (como ovelhas e cabras) e 33 vagas para animais de pequeno porte (cães e gatos). Uma van será fretada para o transporte dos animais e a ONG pede ajuda com as despesas.

A rede de veterinários Pet Care começou uma campanha para arrecadar alimentos e produtos para os animais atingidos em Brumadinho. Estão recolhendo itens como rações, medicamentos, cobertores e toalhas, entre outros que poderão ser doados em todas as unidades da rede. Encontre uma loja mais próxima de você aqui.

O Coletivo Transformar, organizado pela ativista pelos direitos dos animais e ex-candidata ao Senado por MG, Duda Salabert, pede doações via Catarse para ajudar às vítimas humanas e também de outros animais que precisam de atendimento. Você pode doar aqui.

O que posso doar?

Os voluntários pedem doações, principalmente, de água, alimentos não perecíveis, roupas e cobertores, medicamentos humanos e veterinários, bebedouros e comedouros para animais, rações para todas as espécies de animais (cães, gatos, equinos, bovinos, aves, etc), artigos de higiene pessoal e limpeza e itens de primeiros socorros.

Onde posso doar?

Veja os locais que estão recolhendo doações para as vítimas em Brumadinho:

Brumadinho (MG)

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO

Avenida Barão do Rio Branco, 165

FACULDADE ASA

Rodovia MG-040, Km 49

Belo Horizonte (MG)

CRMV-MG

Rua Platina, 189

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Avenidas dos Andradas, 3100

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO UNIBH

Rua Libero Leone, 259

DIRETÓRIO ACADÊMICO MEDICINA VETERINÁRIA DA UFMG

Avenida Presidente Carlos Luz, 5180

NEWTON PAIVA – UNIDADE CARLOS LUZ

Avenida Carlos Luz, 220

NEWTON PAIVA – UNIDADE BURITIS

Avenida José Claudio Resende, 420

NEWTON PAIVA – UNIDADE SILVA LOBO

Avenida Silva Lobo, 1730

FEAD

Rua Professor Otílio Macedo, 12

ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE

Rua Além Paraíba, 208

BH SHOPPING

Rodovia BR-356, 3049

DIAMOND MALL

Avenida Olegário Maciel, 1600

PÁTIO SAVASSI

Avenida do Contorno, 6061

Contagem (MG)

18º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

Avenida João César de Oliveira, 5400

2º BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Avenida João César de Oliveira, 3744

Betim (MG)

PARTAGE SHOPPING BETIM

Rodovia Fernão Dias – KM 492

CRAS – UNIDADE ALTO DA BOA VISTA

Rua Ana Neri, 151

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E VELHICE

Rua Edmeia Mattos Lazzarotti, 1505

UNA

Avenida Governador Valadares, 640

46º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

Maceió (AL)

PARQUE SHOPPING MACEIÓ

Distrito Federal

PARK SHOPPING

Salvador (BA)

SHOPPING PARALELA

Fortaleza (CE)

SHOPPING PARANGABA

São Luís (MA)

SHOPPING DA ILHA

Belém (PA)

BOULEVARD SHOPPING BELÉM

PARQUE SHOPPING BELÉM

Teresina (PI)

SHOPPING RIO POTY

São Paulo (SP)

ASSEAMA

Rua França Pinto, 78

Rua Manuel de Moura, 63

Rua Simão Álvares, 913

MATILHA CULTURAL

Rua Rêgo Freitas, 542

NATURE DOG HOUSE

Avenida Jamaris, 1092

CENTRO DE ADOÇÃO NATUREZA EM FORMA

Rua General Jardim, 240

MORUMBI SHOPPING

SHOPPING VILA OLÍMPIA

SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Porto Alegre (RS)

GINÁSIO TESOURINHA

BARRA SHOPPING SUL

Curitiba (PR)

PARK SHOPPING BIRIGUI

Vila Velha (ES)

SHOPPING PRAIA DA COSTA

BOULEVARD SHOPPING

Rio de Janeiro (RJ)

CLÍNICA VETERINÁRIA VET ANGEL’S

Av das Américas, 16401

PET EXPRESS

Estrada do Cubuçú, 1120

BARRA SHOPPING

NEW YORK CITY CENTER

SHOPPING LEBLON

CARIOCA SHOPPING

SANTA CRUZ SHOPPING

VIA PARQUE SHOPPING

VILLAGE MALL

BANGU SHOPPING

São Gonçalo (RJ)

SÃO GONÇALO SHOPPING

PÁTIO ALCÂNTARA

Campo Grande (RJ)

PARK SHOPPING

Duque de Caxias (RJ)

CAXIAS SHOPPING

Campos dos Goytacazes (RJ)

BOULEVARD SHOPPING CAMPOS