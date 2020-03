O que representa o Ano Novo astrológico?

Celebrar Ano Novo em março? Para a Astrologia, sim. Com a entrada do Sol em Áries, primeiro signo do zodíaco, começa nesta sexta-feira (20) uma nova fase astrológica.

O motivo dessa distinção do calendário tradicional está ligada ao início da primavera no Hemisfério Norte. “Nas culturas antigas, a primavera está ligada ao renascimento. Por isso o ano novo dos povos antigos era celebrado em meados de março. Ao mesmo tempo, associamos o fenômeno ao Equinócio de Outono, que se caracteriza pelo enfraquecimento do antigo para que o novo possa começar a se fortalecer”, explica Brendan Orin, astrólogo do Astrocentro.

Ele conta que o regente deste ano é Sol, o que traz uma energia muito mais positiva que a do belicoso Marte, do ano passado. “O Sol fala de iluminação, boa disseminação de conhecimentos, cura, tentativas de busca pela paz. Mas é preciso atenção, porque ele também fala do ‘Eu’ e isso pode nos tornar egoísta demais.”

Ao mesmo tempo, teremos uma importante conjunção: Marte, Saturno, Júpiter e Plutão estarão no signo de Capricórnio. Estes planetas estão, respectivamente, ligados à iniciativa, mudanças de paradigma, grandes acontecimentos e grandes transformações, entre outras coisas.

“Uma dica para o ano do Sol é ter em mente que nada se esconde sob a luz dele, nunca. Então é bom tomar cuidado com mentiras e afins. Também é importante respeitar o nosso ‘Eu’ e saber impor limites”, aconselha Brendan.

