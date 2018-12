O que Meghan e Bolsonaro têm em comum para estarem na mesma lista

O Google divulgou nesta quarta-feira (12) o levantamento da Google Trends. A pesquisa identifica quais são os assuntos, ideias, acontecimentos e celebridades mais digitadas na barra de busca tanto no Brasil, quanto no mundo.

Meghan Markle, a duquesa de Sussex, lidera o ranking das celebridades mais procuradas na internet. O presidente da república Jair Bolsonaro também está no ranking de personalidades mais buscadas, ocupando o 6º lugar da lista, ele aparece à frente do juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos Brett Kavanaugh (7º); Hailey Baldwin (8º), namorada de Justin Bieber; Stormy Daniels (9º), ex-atriz pornográfica, suposto affair de Donald Trump; e da rapper Cardi B (10º).

Aparece em segundo lugar da lista a cantora Demi Lovato, e o ator Silvester Stallone ocupou o terceiro lugar do ranking.

Em outras categorias, buscas sobre “como fazer slime”, Copa do Mundo, La Casa de Papel e as mortes do escritor Stan Lee e do DJ Avicii também são os assuntos que mais despertaram a curiosidade do internauta.

Leia mais: Pai de Meghan Markle faz revelação polêmica sobre a filha

Mais lidas: Filha acusa João de Deus de estupro, diz site