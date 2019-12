Numerologia: entenda por que o dia 12/12 é muito poderoso e transformador

Na numerologia, cada número tem seu significado e também influências. Combiná-los, pode gerar fenômenos poderosos, sejam benéficos ou não. No caso do dia 12/12, a coincidência numérica tem um peso importante.

É neste dia e mês, às exatas 12 horas e 12 minutos que, segundo a numeróloga Márcia Conte, do Astrocentro, se abre o portal para a Era Dourada. Poderoso, o portal abriga uma força no sentido do amor, capaz de impulsionar grandiosas mudanças. “Ele cria uma abertura para que a gente se conecte com a energia do amor e comece a tomar consciência de que é por meio dele que precisamos mudar o mundo”, explica.

Ela afirma também que, daqui para frente, se inicia um momento de limpeza, o que explicaria a recente sucessão de acontecimentos negativos. “Para se limpar algo, a sujeira precisa vir para a superfície. A partir de agora, é o momento de se afastar das energias negativas, evitar discussões que podem levar a brigas e desavenças familiares. Se todos pudessem meditar hoje, seria maravilhoso. Sempre que possível, de agora em diante, também é interessante imaginar-se envolto por uma luz dourada”, recomenda Márcia.

Outra numeróloga do Astrocentro, Liggia Rãmos, explica que ao somar os números que compõem o ano de 2019, mais uma vez se chega ao 12. A tripla combinação reforça o poder do número, que “representa a busca da fé, uma atitude de ver a vida por outros caminhos, sem se prender a dores e seguir adiante com muita fé e foco no que se deseja”.

Ao se reduzir o 12 (somando o 1 e o 2), se tem como resultado o 3, número de prosperidade, crescimento, fartura e, para a numeróloga Dagma Morgana, também desapego. Assim como Márcia, ela sugere evitar conflitos e se concentrar em uma limpeza física e energética. “Este é o momento de se livrar de tudo que já não é necessário. Limpar da vida as pessoas que já não somam, deixar para trás tudo que não serve”.

“Hoje também é o primeiro dia da última Lua Cheia de 2019“, lembra Liggia, “então que tal aproveitar a boa energia para fazer pedidos e desejos pensando em crescimento e prosperidade? Tudo com amor, sabedoria e, para que essas energias funcionem em sua vida de forma positiva, que seja também com fé”, aconselha.

Leia também: Horóscopo: as previsões de Susan Miller para dezembro

+ Horóscopo da semana de 9 a 15/12: tranquilidade e fluidez

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente