Novas séries na TV

O mês de agosto traz grandes novidades para as nossas telinhas e as principais apostas são produções brasileiras imperdíveis. Dois grandes lançamentos nacionais da TV e de plataforma de streaming mostram, com temas distintos, a realidade da juventude brasileira e prometem causar fortes emoções. Confira abaixo!

No ritmo

A série Sintonia, da Netflix, tem como protagonistas os jovens Doni, Nando e Rita. Criados na periferia de São Paulo, eles se envolvem em conflitos do mundo do funk. Sonham em superar as adversidades usando o talento para o ritmo popular.

“Já tinha tido algumas vezes ideias para ficção, mas, desde a adolescência eu queria algo que falasse sobre o consumo do jovem da favela”, diz Kond, maior produtor audiovisual de funk do país e diretor da série. Estreia dia 9.

Série ‘Sintonia’

Com ação

Dirigida por Fernando e Quico Meirelles – pai e filho -, a série Pico da Neblina se desenrola após a fictícia legalização da maconha no Brasil. Conta a história do jovem traficante paulistano Biriba, que, com a mudança da lei, decide abandonar a vida do crime e vender o produto oficialmente.

Com seu sócio, o pouco experiente Vini, terá que lidar com pressões do passado e várias armadilhas do meio. Disponível a partir do dia 4 na HBO.

Série ‘Pico da Neblina’