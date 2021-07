Na Noruega, famosos terão que apontar retoques em fotos

Pele sem manchas e modificações no corpo são alguns dos recursos oferecidos por filtros e trabalhados em edições de foto. Como na maioria das vezes as modificações não são notadas com facilidade, o que gera uma ilusão para o observador, na Noruega, uma lei foi aprovada mudar essa relação entre personalidades e o público.

Agora, famosos e influenciadores que façam algum tipo de retoque em suas imagens devem divulgar quais edições foram feitas na imagem. As novas normas exigem que o post publicado na rede social com edições de tamanho, formato ou de pele terão que conter a mensagem padrão do Ministério da Criança e da Família para evitar as distorções corporais no ambiente online de interação.

Caso o perfil não cumpra a lei, o mesmo será multado. O custo deve aumentar de acordo com a frequência que a regra for quebrada. Se o influenciador persistir mesmo assim, ele poderá ir preso.

Apesar da medida, o Ministério da Criança e da Família tem noção que a lei pode ser de difícil aplicação, visto que efeitos em vídeos e fotos na maior parte das vezes são difíceis de serem percebidos.