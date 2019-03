É de comer ou de brincar? 3 ideias de lembrancinhas divertidas

View this post on Instagram

Kit monte seu ovo para os meninos!Para alegrar a Páscoa das crianças. . Com 4 opções de temas personalizados com muito carinho,todos vem com cartela de adesivo. . 2 tubetes com confeitos 1 recheio de brigadeiro 3 brigadeiros 1 casca de chocolate pequena. . . Solicite já o seu Menu através do número do nosso WhatsApp. (35)991493594. . #pascoa2019 #kitconfeiteiro #kitpascoa #papelariapersonalizada #topobolo #lavrasmg #bomsucessomg #doces #sicaocallebaut #pascoa #chocolate #monteseuovo