4 maneiras de homenagear os avós na cerimônia de casamento

View this post on Instagram

A ideia do mural dos noivos está em alta. Nele o casal pode colocar foto da sua trajetória e até incluir os convidados! #casar #casamento #muraldecasamento #muraldosnoivos #noivos #noiva #bride #wedding #miniwedding #minicasamento #casamentointimista #convidados #memoriasdocasal #inspiracaodecasamento #weddingideas #ideiasdecasamento #decoracaodecasamento #detalhes #casandoemcasa #casamentonocampo #groom #weddingguests #decoracao #dicasdecasamento #instacasamento #asantoniaz