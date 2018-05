Noiva: Estilista Carol Hungria apresenta coleção Orquidário

Uma das mais prestigiadas estilistas de noivas do país, Carol Hungria apresentou sua nova coleção, batizada de Orquidário.

Doze modelos cruzaram as passarelas do evento Casar exibindo as novas apostas da estilista para as próximas temporadas ao som de hits pops interpretados ao vivo por Tonanni.

A estilista revela que se inspirou na estrutura rígida e iluminada dos orquidários para criar saias volumosas e transparentes, das quais brotavam flores bordadas com pérolas, plumas e paetês.

Uma das apostas de Carol para a nova coleção foi o zibeline de seda, um dos tecidos encorpados mais tradicionais para vestidos de noiva. Para trazer equilíbrio às peças, a estilista abusou de alças finas e um brilho transparente e delicado.

Carol trouxe para a passarela outras tendências que prometem conquistar as noivas: mix de tecidos, bordados ricos bem transparentes e iluminados, punhos flare, corpetes, estampas de arabescos e as modelagens princesa e semi sereia.

“Leveza e transparência são palavras chave dessa temporada, enquanto as flores 3D – que já fazem parte do meu DNA – continuam como o elemento do momento, dessa vez mais fortes e ainda mais originais”, afirmou Carol Hungria.