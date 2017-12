Natal chegando e, com ele, o desespero para conseguir um presente legal para as pessoas queridas. Um jeito bacana de escolher mimos com personalidade é comprar na mão de produtores independentes. Assim, você adquire um item quase exclusivo – devido a produção pequena – e com um charme especial, além de estimular talentosos artistas empreendedores.

Fizemos uma seleção com presentes variados que, com certeza, vão agradar alguém da sua lista. Ah, e se gostar do estilo de algum deles, vale navegar pelos e-commerces

1. Planner Mensal 2018

Amanda Mol –R$45

2. Caneca de cerâmica

Olive Cerâmicas – R$60

3. Vela aromatizada

Made In São Paulo + Ana Strumpf – R$72,00

4. Bolsa Ecológica

A Cosmonauta – R$60

5. Bracelete personalizado

Adore Handcraft – R$60

6. Quadro inspiração

Zezé Estúdio – R$48

7. Brinco dourado

Gemma – R$58

8. Troféu de parede

Aquele treco – R$65

9. Quadro bordado

Fofys Factory – R$74

10. Porta-documentos

Somos 55 – R$48,30

11. Quadro Café

Na Casa da Joana – R$32