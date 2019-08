Namorada de Marta volta a treinar após cirurgia de câncer de mama

As jogadoras de futebol e namoradas Marta Silva e Toni Pressley tem motivos para comemorar. Toni voltou aos treinos duas semanas após de fazer uma cirurgia, parte do tratamento contra de câncer de mama. A zagueira apareceu no campo do Orlando Pride, time norte-americano em que atua ao lado de Marta, e fez um post em seu Instagram para marcar o feito: “De volta com a turma, duas semanas depois da cirurgia”, escreveu a atleta de 29 anos. A camisa 10 da seleção brasileira Marta comentou a publicação com emojis, celebrando o retorno da namorada e parceira de clube.

Ver essa foto no Instagram Two weeks post surgery and back around the gang 🤗💜💪🏽 Uma publicação compartilhada por Toni Deion Pressley 🌱🧿 (@tonideion) em 16 de Ago, 2019 às 5:08 PDT

A volta oficial aos campos, no entanto, ainda deve demorar um pouco. O clube colocou a atleta em uma lista de licença médica por 45 dias, a contar do dia da cirurgia.

Toni Pressley passou pelo procedimento no dia 2 de agosto. Na época, Marta chegou a postar uma foto com a namorada, amigos e os cachorros do casal na casa onde vivem nos Estados Unidos e agradeceu o apoio: “Obrigado meu senhor pelos amigos. Amizade é uma flor a perfumar. Ter amigos é sentir o infinito Sem amigos não dá pra caminhar.Obrigado, meu senhor, pelos amigos”.

Marta e Toni estão juntas desde 2018. Em abril deste ano, Marta e a namorada vieram ao Brasil e a atacante da seleção brasileira a apresentou sua família numa viagem para Maceió, no seu estado natal, Alagoas.

