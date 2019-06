Mulher faz cerimônia de casamento com pouco mais de R$ 2 mil

Rosie Scott, 29 anos, mora em Londres e se viu no desafio de fazer uma cerimônia de casamento que coubesse no seu orçamento e no de seu noivo, Aaron Piper. O valor usado pelo casal foi de 500 libras, o equivalente a cerca de R$ 2.472.

O casal estava passando por um momento de pouco dinheiro já que estavam terminando a pós-graduação. Rose, então, fez o possível e impossível para conseguiu manter os custos no menor valor ao assistir tutoriais no Youtube. Foi através do vídeos que ela aprendeu a fazer um bolo de casamento e encontrou lojas de caridade que vendessem decorações.

Além disso, a britânica comprou seu vestido de noiva utilizando um desconto de 70% de uma loja que trabalhava. Ela também pediu para familiares trazerem vinhos da França, já que eles estavam por lá a passeio.

Em uma pesquisa feita em todo o Reino Unido, foi divulgado que o custo médio para um casamento é de 30 mil libras. Os casais costumam gastar em torno de 523 só com o bolo para a cerimônia.

O bolo do casamento de Rosie foi feito pela sua irmã e só foi possível graças a um kit de 49 libras da Amazon que fornece todos os materiais e ingredientes para cozinhar o doce.

“Eu pedi para a minha irmã porque ela é ótima em cozinhar, mas ela nunca tinha feito um bolo em camadas, então assistimos alguns tutoriais e aprendemos”, disse Rosie ao Daily Mail.

A decoração também foi feita pela noiva. Ela criou pompons e flores de papel para enfeitar todo o espaço e as mesas.

