Modo escuro em apps: faz bem para a nossa saúde e economiza bateria?

Na semana passada, o aplicativo de mensagens WhatsApp liberou o recurso “modo escuro” para seus usuários. Disponível para Android e iPhones, o mecanismo permite trocar a interface do aplicativo, que era, até então, branca e azul, para a cor cinza escura, uma tendência do mercado global de aplicativos – Twitter, Instagram e Messenger já possuem esse artifício.

Em comunicado divulgado à imprensa, o WhatsApp afirma que o modo escuro foi criado para oferecer um maior conforto visual aos usuários do aplicativo, por meio de uma interface cinza escura com detalhes esbranquiçados, para melhorar a legibilidade.

Mas será que o modo escuro traz, de fato, benefícios para a nossa visão? De acordo com Lísia Aoki, oftalmologista do Hospital das Clínicas, em São Paulo, não há pesquisas que comprovem isso. “O que existe são pesquisas com usuários mostrando uma preferência para cinza e não preto. O contraste menos intenso e uma tela mais escura pode ser mais confortável para a visão”, explica.

Aoki ainda reitera que o que traz riscos à saúde dos olhos é, na realidade, o uso prolongado de celulares e dispositivos eletrônicos. “A exposição à luz desses aparelhos, principalmente à frequência da luz azul, pode estar associada a algumas doenças do olho, como a degeneração macular [doença que ocorre em uma parte da retina chamada mácula e que leva a perda progressiva da visão central]”, afirma a oftalmo.

Além disso, a médica explica que passar muito tempo mexendo em celulares e computadores pode causar cansaço visual, dor de cabeça e sensação de olho seco. O recomendado é fazer pausas a cada 20 minutos e, durante esses intervalos, olhar um objeto a 20 pés de distância (em torno de 6 metros) por 20 segundos. Também é de suma importância estar com o exame oftalmológico em dia, revisto anualmente, para corrigir possíveis problemas e verificar a necessidade de óculos.

Modo escuro interfere no sono?

Outro cuidado necessário é evitar o uso dos dispositivos durante a noite, pois pode interferir na produção de hormônios do sono, como a melatonina. “A luminosidade das telas interfere diretamente através da retina, inibindo e retardando a produção da melatonina”, explica Andrea Bacelar, neurologista especializada em medicina do sono.

Então, colocar o celular no modo escuro reduzirá os danos ao meu sono? Em teoria, sim, já que o índice de luminosidade será menor e, consequentemente, a inibição da produção do hormônio do sono também será menor.

No entanto, na prática, não é bem isso o que acontece. Bacelar explica que, se tratando de um eletrônico, o estímulo que ele leva ao cérebro não é apenas luminoso. Há, ainda, a interação. Ao mexermos no celular, lemos alguma notícia que nos interessa, vemos algum vídeo ou alguma pessoa falando de um assunto que gostamos e nossa tendência é reproduzir e responder. “Existem estímulos que vão agir em diversas áreas cerebrais, da emoção, do interesse, da recompensa. E isso pode aumentar o grau de alerta durante o sono”, explica a neurologista.

Por isso, é preciso evitar o uso do celular antes de dormir. Entre as recomendações de Bacelar para as últimas horas do nosso dia, os eletrônicos não estão na lista. E mais: eles não devem nem estar dentro do quarto. “Se eu estou acordado, sei que tenho aquela máquina ali que me comunica com o mundo e não consigo dormir, eu vou acessar o equipamento eletrônico novamente”, reitera.

Se não está conseguindo dormir, opte por ler um livro ou assistir algum programa monótono, para ativar o seu sono – afinal, se colocar aquela série favorita, o seu grau de atenção vai aumentar, não é mesmo? Além disso, é recomendado que se deite alimentado, sempre no mesmo horário, assim como levantar diariamente no mesmo período.

Modo escuro e economia de bateria

Por outro lado, o modo escuro traz vantagens práticas, como a economia de bateria. De fato, usar o recurso faz a energia do celular durar mais. “O maior consumidor de bateria do celular é a tela. Quando usamos cor escura, podemos reduzir o brilho da tela, sem prejudicar a qualidade do que estamos vendo e isso resulta em economia de energia”, explica Gustavo Fernandez, CEO na WA Project, consultoria especializada em desenvolvimento de software e aplicativo.

Segundo Fernandez, ao realizar testes no mesmo aparelho e nos mesmos aplicativos na cor clara e escura, a economia de bateria foi de até 30% com o uso da segunda opção. “A economia varia muito de aparelho para aparelho mas ela existe”, afirma.

E por que isso acontece? O presidente da empresa explica que a tela do celular é composta por espécies de mini lâmpadas e, toda vez que uma imagem precisa ser exibida, cada uma dela se acende com uma determinada cor.

Nos aparelhos mais novos, quando uma lâmpada precisa exibir a cor preta, ela recebe a ordem para ficar desligada, passando, assim, a sensação de estar exibindo a cor preta. Por isso, usar o modo escuro consome menos energia do que diminuir o brilho da tela, por exemplo. “Sem dúvida uma lâmpada desligada consome menos energia do que uma lâmpada ligada, mesmo que ela esteja com pouco brilho”, diz.

Como ativar o modo escuro no WhatsApp

Gostou da novidade? Se você tem celular com sistema Android, para obter o modo escuro, basta abrir o menu de configurações do aplicativo. Em seguida, vá na opção “Conversas” e, depois, em “Tema”. Por fim, selecione “Escuro”.

Já quem tem iPhone, com sistema operacional iOS 13, deve ir na opção “Ajustes”; depois em “Tela e Brilho”; em seguida, vá em “Aparência” e, por fim, “Escura”. Feito isso, ao abrir o app do WhatsApp, a interface já estará escurecida.

