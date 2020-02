Meu filho é gay. E agora?

Tome cuidado com pensamentos preconceituosos. Um comentário pode traumatizar seu filho e fazer com que ele se afaste de você

Seu filho não sai com garotas, é calado, tímido. Faz parte da adolescência? Muitas vezes, sim. Mas ele pode estar em dúvida sobre a orientação sexual dele.

Em pesquisa da Secretaria de Saúde (SP), a maioria dos entrevistados (71%) disse que a mãe foi a primeira pessoa da família a saber da homossexualidade do filho. Mas será que conseguiram lidar bem com isso? Segundo o psicólogo Claudio Picazio, os pais deveriam estar preparados para a possibilidade de terem um filho gay. ”Só conheci um bom exemplo de pais. Eles viram cartas de amor do filho e outro menino e me procuraram antes de falar com ele”, conta.

Segundo Picazio, os pais devem entender que o lado mais frágil é sempre o do filho, principalmente se ele for adolescente – como 94% dos entrevistados da pesquisa quando assumiram ser homossexuais. Não é fácil saber que o filho ou a filha não vão ser como a maioria. Mas, com amor, você pode ajudá-los.

Mitos sobre a homossexualidade

O psicólogo Claudio Picazio desmente alguns mitos sobre o desejo por pessoas do mesmo sexo

. Ser homossexual é uma opção (mentira)

Não há um único homossexual que faria essa escolha se pudesse. As pessoas sentem o desejo que é natural para elas.

. A culpa é da educação, do excesso de cuidado ou de rigidez que eles receberam (mentira)

Desejo sexual não se ensina nem se influencia. O que a família pode determinar são os valores que os filhos vão usar para lidar com o amor e o sexo.

. Menino sensível e menina agressiva: sinal de homossexualidade (mentira)

Isso tem mais a ver com os hábitos das pessoas com quem a criança ou o adolescente convivem e que podem estar sendo simplesmente imitados.

. Homossexuais são promíscuos (mentira)

Promíscuas são as pessoas que transam muito, sem cuidados, podendo ser hétero ou homossexuais.

Depoimentos de mãe e filho

”Meus pais são uma grande decepção na minha vida” – Gustavo*, estudante, 18 anos.

”Meus pais sempre foram liberais. Um dia, falei para minha mãe que estava namorando um menino. Ela começou a chorar, ligou para todo mundo e contou pro meu pai. Ele gritou: ‘prefiro ter um filho morto que um filho gay’. Minha mãe passou a mexer nas minhas coisas e me proibia de andar com meus amigos. Eu os amo muito, mas meus pais foram a maior decepção da minha vida.”

”Não foi minha culpa, só quero meu filho feliz” – Virgínia*, 53 anos.

”Com 21 anos, meu filho se abriu comigo. Na hora, questionei se não tinha feito algo errado. Mas cheguei à conclusão de que não foi influência da minha criação e que aquilo não mudaria em nada a personalidade dele, que era só um homem com preferências diferentes. Eu o apoiei. Só quero que ele seja feliz. Nossa relação ficou melhor depois que ele se sentiu aliviado ao me contar.”