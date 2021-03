20 mensagens de admiração para enviar via WhatsApp no Dia da Mulher

Com a chegada do mês de março, nos aproximamos do Dia da Mulher, em que as ruas ficam mais floridas e a rotina é agraciada com mensagens de carinho, reconhecimento e admiração. No entanto, diferente dos outros anos, em 2021 não haverá flores sendo entregues pessoalmente, caixas de bombom na mesa do trabalho ou aquele passeio no shopping para escolher o presente. A pandemia, mais uma vez, mudará a nossa forma de comemorar.

Independentemente de como será comemorado, o dia não perde seu valor e intuito: celebrar as conquistas das mulheres ao longo dos séculos e valorizá-la como parte da sociedade, seja no trabalho, em casa ou em qualquer circulo social.

Pensando nisso, CLAUDIA fez uma seleção de mensagens para você que não quer deixar este Dia da Mulher como uma tela em branco, mas sim colori-lo de forma diferente. Tão especiais como qualquer presente ou abraço, as mensagens têm o poder de tornar uma data especial.

Confira 20 ideias de mensagens para enviar via WhatsApp nessa data e mostrar a ela que em um mundo, com ou sem pandemia, seu poder de gerar vida e lutar por ela é o que faz a diferença.

“A mulher é um efeito deslumbrante da natureza, sinal de força, luta e muita beleza. Para todas as mulheres, uma vida de luz e cada vez mais conquistas, vocês são essenciais!”

–

“Guerreiras que travam batalhas pensando com o coração. Mulher é a própria armadura e sempre sabe o melhor jeito de ir à luta.

Feliz Dia das Mulheres!”

–

“Feitas de sonhos, de força, amor e inspiração. Cheias de vida, dotadas de valor, retrato fiel do cuidado devotado e da intuição.

Feliz Dia da Mulher!”

–

“Você revela todos os dias o melhor que existe no mundo. Estou me referindo ao amor, essa mágica sensação de liberdade. E por isso, meu bem, eu lhe desejo um maravilhoso dia da mulher!”

–

“A mulher é um ser humano maravilhoso, que resume em si força e delicadeza. Que você, mulher, seja homenageada todos os dias com a intensidade que merece.”

–

“Você é mulher, no seu sangue há poder. Você nasceu para ser guerreira e nessa vida não desista daquilo que deseja ter.

Feliz dia da mulher!”

–

“Que esse dia te lembre da sua força e da sua capacidade de ir além. Você é mulher, guerreira e pode ser o que quiser. Basta querer.

Seja livre, seja leve, seja você!”

–

“Hoje o dia é dedicado à você, mulher, que luta e que nunca deixa de acreditar na própria força.

Parabéns pelo seu dia!”

–

“Parabéns pelo seu dia. Valorizo a delicadeza dos seus gestos, a beleza dos seus sentimentos, a força das suas convicções.Valorizo você, mulher.”

–

“Mulher, com seu jeito especial de ser, você é exemplo de amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. Parabéns pelo seu dia!”

–

“Uma mulher bonita, uma grande amiga, uma pessoa especial… Vocês é única.

Feliz Dia da Mulher!”

–

“Mulher é guerreira por natureza e profissional por competência.

Feliz Dia da Mulher!”

–

“Um Feliz Dia da Mulher àquelas que fazem a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores.”

–

“Comemorar o Dia da Mulher é respeitar, apoiar e encorajar as mulheres todos os dias. Feliz Dia da Mulher!”

–

“À você vencedora das pequenas lutas diárias, um Feliz Dia da Mulher!”

–

“Ser mulher é ser mais forte do que os olhos podem ver. É ter no coração lugar para todos os sonhos do mundo.

Feliz dia da Mulher!”

–

“A maneira mais rápida de transformar a sociedade é mobilizando as mulheres do mundo.

Feliz Dia da Mulher a todas que fazem a diferença no mundo!”

–

“Parabéns a todas as delicadas, fortes, guerreiras, românticas, enfim, mulheres.

Feliz Dia Internacional da Mulher!”

–

“Ser mulher é amar com toda doçura, lutar com toda bravura, ser sensível com toda lisura e forte com toda ternura.

Feliz Dia Internacional da Mulher.”

–

“Ser mulher é ultrapassar os limites da lógica e da razão. Olhar o futuro vislumbrando sonhos, conquistas e realizações. Ser mulher é isso. É ser especial. Ser única.

Feliz Dia Internacional da Mulher!”