Melhore a energia da sua casa com a técnica do pêndulo

Os radiestesistas acreditam que a radiestesia ajuda a identificar ondas nocivas que comprometem a saúde física, mental, emocional e até financeira de uma pessoa. Segundo Maria Isabel Carapinha, engenheira química com mais de 20 anos de experiência na área, é fácil perceber se o ambiente está carregado. “Dormir mal, sentir cansaço ao acordar, ter dores de cabeça frequentes, ficar desanimada ou depressiva são sinais claros de que a casa está doente, em termos energéticos”, afirma a especialista.

Aline Mendes, arquiteta e especialista em terapia de ambientes, diz que basta ficar atenta às sensações físicas e emocionais que cada ambiente desperta em você. “Se, ao entrar em um local, você se sente alegre, respira com facilidade e fica tranquila é sinal de que a energia ali está saudável. Se, ao contrário, se sente cansada, desanimada

ou irritada, a respiração fica difícil ou começa a bocejar, a energia é desfavorável”, confirma.

O que suga energia

Objetos, materiais de construção ou de revestimento, falta de sol ou de ventilação, excesso de aparelhos eletrônicos e até distribuição inadequada dos móveis podem ser os responsáveis pela energia negativa. Você pode usar o pêndulo para identificar de onde ela vem. “Tente circular pelo ambiente, pesquisando o potencial de cada objeto. Ao encontrar o vilão, basta removê-lo ou substituí-lo”, ensina Aline.

Nas cidades grandes, as fontes de desequilíbrio energético são: excesso de eletrônicos, proximidade das redes de alta tensão e grandes antenas. Há casos mais complexos, como falhas geológicas sob o imóvel ou veios de água, que exigem o auxílio de profissional experiente.

Os radiestesistas lançam mão de gráficos para ajudar a transformar a energia. “Embora não haja comprovação científica, acredita-se que alguns símbolos geram um campo energético benéfico ao seu redor”, ensina Aline. Já Maria Isabel afirma que existem gráficos para proteger as pessoas dentro de um carro, trabalhar a energia do dinheiro na carteira e até para proteger a casa da energia emanada do solo.

Purifique o astral da sua casa

Para manter o ambiente livre de influências negativas:

1 – Ao amanhecer, quando o ar da cidade ainda está menos saturado, abra cortinas e janelas e deixe o sol entrar.

2 – Tenha plantas em vários ambientes. Elas limpam o ar e trazem vitalidade.

3 – Evite aparelhos eletrônicos ligados ao dormir. Eles geram um campo eletromagnético artificial nocivo à saúde.

4 – Não deixe o celular na cabeceira enquanto dorme. Se usa só o aparelho como despertador, coloque-o em modo “avião”, deixando-o sem sinal. Se for preciso manter o celular ligado à noite, deixe-o o mais afastado possível.

5 – Se precisa ficar perto de eletrônicos, apele para o Scap – Símbolo Compensador André Philippe, à venda em lojas de artigos esotéricos. Esse gráfico neutraliza as ondas dos eletrônicos.

6 – Evite discussões e pensamentos negativos para manter o ambiente harmonioso, pois essas energias costumam ficar retidas nas paredes.

O amigo pêndulo

Há pêndulos de vários formatos e materiais (madeira, metal, cristal). Ao comprar o seu (em lojas de produtos esotéricos), sinta seu peso e formato. Segure-o com o polegar e indicador, deixando 10 cm de cordão esticado. Deixe a mão relaxada e faça o exercício que Aline Mendes ensina: “Pegue duas folhas em branco. Em uma escreva sim e na outra não. Posicione o pêndulo sobre cada uma delas”, diz. Em geral, no sim o pêndulo fará um movimento no sentido horário e no não, anti-horário. “Repita várias vezes até ter certeza da resposta. Assim, você estará pronta para fazer perguntas ao pêndulo.