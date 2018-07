Como aconteceu o divórcio do primeiro casamento de Meghan Markle

Antes de se casar com o príncipe Harry e se tornar membro da família real britânica, Meghan Markle já tinha passado por outro casamento. O relacionamento com o diretor de cinema Trevor Engelson durou de 2011 a 2013. Segundo o jornalista britânico Andrew Morton, autor do livro Diana: A sua verdadeira história,o divórcio entre Meghan e Trevor não foi um processo fácil.

O escritor afirmou que a atual Duquesa de Sussex enviou a aliança pelo correio para o seu ex. Andrew também revelou que Trevor chegou a ser contatado por Meghan um mês antes do seu casamento com o príncipe, porém o cineasta não teria retornado as ligações por estar indignado com a forma com que ela terminou tudo.

Em seu novo livro Meghan, a princesa de Hollywood, Andrew trará ainda mais revelações dos bastidores da vida da duquesa. “Bastou ser uma atriz de sucesso relativo e ver seu ex-marido com uma carreira estagnada para abandoná-lo da forma mais banal”, diz ele em um dos capítulos. Vale lembrar que tudo se baseia em apurações do escritor. Não significa que os fatos sejam reais.

