MdeMulher promove série de missões matinais no Instagram

A leitora Ana Camila Ronchi enviou foto do seu gato

Foto: Reprodução/ Instagram

Para animar mais as manhãs e dar um up no começo do dia, o M decidiu convocar as leitoras a enviarem fotos inspiradoras. A missão #meubomdianoM reúne no Instagram fotos animadas que aumentam seu astral todas as manhãs. A ação já recebeu mais de 120 fotos! Como o projeto é feito com a colaboração das leitoras, é quase um bate papo entre elas!

A leitora Ana Camila Ronchi entrou no clima e mandou a foto de seu gato todo preguiçoso embaixo das cobertas. Nada melhor para descrever nossa preguiça nesse friozinho, não é mesmo?

A mineira Mariana Marteleto Godinho estava na praia e aproveitou para mandar seu bom dia

Foto: Reprodução/ Instagram

Já a mineira Mariana Marteleto Godinho também entrou na onda e taggeou uma foto na praia com uma amiga. É um estímulo para quem quer começar o dia com energia, seja na praia ou em qualquer outro lugar com as amigas. Além disso, a paisagem é linda!

O cabelereiro Marco Antônio de Biaggi participou da missão mandando fotos de tulipas

Foto: Reprodução/ Instagram

E tem até famosos desejando bom dia junto com a gente. Marco Antônio de Biaggi, o cabeleireiro das famosas, mandou lindas flores para celebrar mais um dia.

Você quer fazer parte da nossa série de missões e animar o dia de cada uma das outras leitoras? Participe! Basta tirar uma foto alto astral e usar a hashtag #meubomdianoM.