MASP oferece passeio virtual gratuito por Museu Nacional do Rio de Janeiro

Neste sábado, dia 15, será possível fazer um tour virtual pelo Museu Nacional direto do MASP (Museu de Arte de São Paulo). Contando com três totens munidos de cardboards, os visitantes poderão fazer um passeio em 360 graus pelas salas do museu.

As imagens foram captadas com a tecnologia do Google Street View pouco antes do incêndio que atingiu o prédio histórico, em setembro deste ano. O tour tem narração em três idiomas (português, inglês e espanhol).

Para testar a experiência, basta ir ao MASP (Av. Paulista, 1578 – Bela Vista) no sábado, das 10h às 18h. A entrada é gratuita.

