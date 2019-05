Marca cria faixas antiatrito para quem tem coxas grossas

Nos dias de muito calor, é comum que o atrito entre as coxas, combinado ao suor, resulte em machucados e assaduras no meio das pernas. Pensando em como solucionar esse problema, a marca norte-americana Pretty Little Thing criou faixas para as pernas que prometem acabar esse desconforto.

As faixas são feitas de elastano e lembram uma bandagem. Elas podem ser usadas por baixo de saias e vestidos para evitar as assaduras e as manchas que esses machucados podem deixar, principalmente em quem tem as coxas mais grossas.

O produto está disponível no site da marca nas cores preto e nude e nos tamanhos PP ao XXL, por 12 dólares, aproximadamente 49 reais. Infelizmente, as faixas não são entregues no Brasil e não há nenhuma marca brasileira que venda o mesmo tipo de produto.

Existem marcas que desenvolveram outros produtos específicos para evitar as assaduras. A Pink Cheeks, por exemplo, criou a linha Redless, que tem produtos em creme, spray e bastão para evitar o atrito em diversas partes do corpo. Eles podem ser comprados pelo site da marca e custam entre 49 e 59 reais.

Será que a ideia chega no Brasil? Estamos torcendo!

