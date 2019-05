Cicatrizes da mastectomia foram transformadas em arte por esta mulher

Depois de sobreviver a um câncer de mama, Wendy Dresner decidiu comemorar a vitória sobre a doença de um jeito bem artístico: marcar a pele com uma linda tatuagem no lugar em que antes eram ocupados pelos seios removidos com uma mastectomia.

Diagnosticada com dois cânceres nos últimos dez anos nas mamas, Wendy precisou ser submetida a uma mastectomia dupla, em 2017. A retirada dos seios provocou impactos em sua autoestima, já que Wendy passou a se sentir desconfortável com as roupas e menos feminina.

Apesar das dificuldades, Wendy decidiu dar um outro significado às cicatrizes da cirurgia nas mamas. Para isso, a mulher fez tatuagens na região das mamas.

Queria recuperar meu corpo e redefinir minhas cicatrizes. No começo, eu odiava olhar para elas, e tentei escondê-las, mas agora eu só quero mostrá-las a quem quer que olhe! Não me arrependo “, disse ela ao jornal Metro

Com a ajuda do tatuador Louis Molloy, Wendy desenhou um lagarto e várias flores pelo corpo. Redemoinhos e lagartixas também foram marcadas nos ombros e costas. As imagens simbolizam força e uma celebração da vitória dupla sobre o câncer.