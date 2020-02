Mais cuidado com os dentinhos das crianças

Até que os dentinhos comecem a nascer, limpe a gengiva do bebê com gaze

Para avaliar a importância de consultar esse profissional ainda na infância, pesquisadores da Hebrew University, em Israel, analisaram a saúde bucal de 432 crianças com idade entre 7 e 11 anos. Eles concluíram que alguns distúrbios odontológicos difíceis de tratar podem ser detectados nessa fase, antes que evoluam. “Problemas de oclusão, ou seja, do contato dos dentes de cima com os de baixo, são resolvidos mais facilmente quando o diagnóstico é precoce”, explica o odontopediatra Silvio Issáo Myaki. Aliás, as visitas à cadeira do dentista deveriam acontecer ainda mais cedo. “O ideal é que os pais levem o filho já nos seis primeiros meses de vida, antes que os dentes comecem a nascer”, explica Myaki. E, é claro, a higiene feita em casa é fundamental.

O que fazer em casa

No início, os pais precisam colocar a mão na boca do filho para assegurar que ela permaneça saudável e limpa. Depois, cada etapa da vida requer um cuidado diferente

1. Gengivas limpas

Até que os dentinhos comecem a nascer, passe na gengiva um tecido macio, como gaze ou fralda, embebecido em água. Faça isso duas ou três vezes ao dia. É importante que o bebê nunca durma com a boca suja.

2. Os dentes despontam

Por volta dos 6 meses, eles aparecem. Aos 14, os molares do fundo já estão dando as caras. É hora de se valer de escovas com tamanho proporcional ao da boca do pequeno. Esse acessório precisa ter cerdas macias e pontas arredondadas.

3. E o fio dental?

O momento ideal para introduzi-lo é quando já há contato entre os dentes ou a arcada está totalmente formada. Por ser de difícil manuseio, os pais devem realizar a tarefa até que a criança tenha coordenação motora suficiente.

4. Independência já!

Por volta dos 5 anos, dá para entregar a escova nas mãos da criança, mas é preciso verificar depois se a limpeza foi realizada corretamente. É nessa idade também que o uso de pastas de dente com flúor passa a ser mais seguro.