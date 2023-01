Spotify lança cápsula do tempo em formato de playlist

Provavelmente você já escreveu uma carta para seu eu do futuro ou então fez uma caixinha com coisas para abrir daqui um ano. Mas já pensou em fazer isso com música? O Spotify lançou, para celebrar o início de 2023, uma ferramenta que funciona como uma cápsula do tempo musical. A Playlist para o Futuro, é uma experiência imersiva e interativa da plataforma.

A proposta é que os usuários criem uma cápsula do tempo musical, ou seja, uma playlist com suas músicas do momento para guardar até janeiro de 2024. Para criar a lista de sons, você precisa responder algumas perguntas sobre o que está ouvindo e qual música se encaixa em determinadas ocasiões.

A playlist inclui uma música que você precisa ouvir ao vivo em 2023, uma que será a trilha sonora de um beijo especial e um som que lembra sua pessoa favorita. Para cada opção, é possível adicionar três ou mais músicas de sua escolha.

Com todas as respostas, a playlist é criada pelo Spotify e o usuário “lacra” sua cápsula do tempo musical. Ela só poderá ser escutada em janeiro de 2024, quando a plataforma enviará a sua Playlist para o Futuro para seu eu daqui um ano.

A nova função funciona como um marcador temporal valioso, que pode trazer memórias especiais. As músicas lembram os usuários de quem eram e o que estavam ouvindo naquele momento da vida. A ferramenta está disponível aqui.