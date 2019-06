Horóscopo da semana de 3 a 9 de junho

Após uma última semana tensa em maio, junho promete começar de forma mais leve. Conversamos com a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro, que nos explicou que a primeira semana do mês se inicia com uma Lua nova em Gêmeos, o que pede a fuga de rotinas e a busca de novas formas de comunicação. Ótima fase para quem trabalha com comércio, ensino, palestras. Ou mesmo para quem quer se reorganizar.

“A Lua nova tem um propósito: mudar roteiros, melhorar a parte intelectual, ajudar na finalização de trabalhos, clarear a mente. As ideias fluem mais rápidas, a mente mais clara, o social é mais bem trabalhado”, conta ela. Tudo sem exagero, claro, para não dar confusão.

Nos dias 4 e 5, a Lua transita em Câncer, o que pede recolhimento. Momento de evitar falar sem intuir, e valorizar não apenas a mente, mas também o coração. Quando em Leão, nos dias 6 e 7, o satélite auxiliará no processo criativo, fortalecendo a autoconfiança e o uso de talentos.

A Lua em Virgem, nos dias 8 e 9, torna o final de semana ideal para fazer coisas que estavam sendo adiadas. Chega de empurrar com a barriga aquela faxina na casa ou limpeza do armário. Bom momento também para planejar a próxima semana, priorizando cuidados pessoais, bem-estar e iniciativas.

No dia 8, Vênus entra em Gêmeos, o que, para quem é muito emocional, pode trazer libertação e incentivo para falar o que estava guardando. Apenas tenha cuidado para o diálogo não virar DR.

Confira a seguir a previsão semanal de cada signo. Para melhor compreensão, leia o signo solar e também o ascendente.

Áries

Se no dia 3 a Lua nova trará muito impulso na área de comunicação, o dia 4 pede cuidado com o que for dito. Como já diz o ditado, “a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro”. Essa atenção deve se estender até o dia 5. A oposição entre Marte em Câncer e Saturno em Capricórnio pode trazer certa perturbação no campo familiar, que refletirá no profissional, o atrapalhando. Ou vice-versa. Atenção à irritação e falta de energia. No dia 6, cuidado também com as finanças. O fim de semana será interessante para trabalhar questões da saúde. Você poderá também resolver coisas simples do trabalho que não consegue fazer no dia a dia. Vênus trará maior capacidade de se relacionar com as pessoas e parcerias.

Touro

A complexa quadratura de Marte em Câncer e Saturno em Capricórnio somada à presença de Urano em seu signo traz certa indisposição com as rotinas, normalmente tão apreciadas pelos taurinos. E ser inflexível não lhe ajudará a lidar com isso. A Lua nova do dia 3 atinge as questões financeiras, portanto, reveja contratos e tenha cuidado com cláusulas. Nos dias 4 e 5, fique alerta para a forma como se comunica. Procure ouvir e sentir mais. No fim de semana, trabalhe nos pequenos detalhes, foque na energia da Terra e fique tranquilo, pois Vênus trará lucros.

Gêmeos

A presença da Lua nova e do Sol em seu signo reverberá muito em sua energia. Por um lado, isso será empoderador, trazendo mais disposição, inovação e vontade de resolver projetos pessoais. Mas pode também trazer desequilíbrio na área afetiva. Não deixe que seu ego o impeça de perceber a importância dos outros. Preste atenção ao financeiro nos dias 4 e 5. Sabemos que geminianos gostam de gastar, mas é hora de manter a carteira fechada para não tomar prejuízo. A Lua em Leão dos dias 6 e 7, junto com a quadratura de Marte em Câncer e Saturno em Capricórnio, pode criar vontade de falar verdades que não devem ser ditas, por isso tenha moderação. Canalize essas energias para arrumar a casa nos dias 8 e 9, vai ser excelente. E se prepare que Vênus em seu signo trará uma ótima fase para afetividade.

Câncer

A Lua nova em Gêmeos atingirá seu inconsciente e você poderá receber sinais em sonhos, além de estar com o tino mais apurado para decifrar coisas com as quais não estava sabendo lidar. Não deixe que esses sinais passem despercebidos e busque estudar a espiritualidade e o autoconhecimento. A ligação de Mercúrico em seu signo com a Lua no dia 4, o deixará introspectivo, especialmente com a tensão de Marte opondo Saturno na casa dos relacionamentos. Mas Vênus em Gêmeos o ajudará a elaborar as reflexões da semana e conversas importantes para resolver questões afetivas poderão acontecer. A Lua em Leão favorecerá sua área financeira nos dias 6 e 7. E quando em Virgem, no fim de semana, ela pede foco na área dos estudos e da arrumação.

Leão

A Lua nova em Gêmeos no começo da semana dá início a uma fase muito social, dando brilho às amizades e glamour de que tanto você gosta. O que se enfraquecerá um pouco nos dias 4 e 5, quando a Lua em Câncer vai mexer com o inconsciente, podendo trazer à tona rancor e mágoas do passado. Esta sensibilidade se estende para os dias 6 e 7, porém de modo mais sutil, fazendo você olhar a vida de outra maneira. A tensão entre Marte e Saturno pode fazer com que pessoas no trabalho irritem você de forma inconsciente. Use o fim de semana para buscar cuidar da saúde, resolver questões financeiras ou somente organizar contas em pastas. A Vênus do dia 8 traz a possibilidade de amigos apresentarem novos amores ou até mesmo conquistar seu coração.

Virgem

A Lua nova em Gêmeos dará um up em sua vida profissional, trazendo ideias novas para quebrar a rotina. Nos dias 4 e 5, cuidado para não aborrecer pessoas queridas ou se afogar em dúvidas sobre si mesmo. Muita atenção às tensões e inseguranças, busque usar sua intuição. A Lua em Leão dos dias 6 e 7 poderá lhe deixar mais vulnerável, então busque quietude para trabalhar o emocional. Este esforço culminará em um desabrochar cheio de clareza nos dias 8 e 9. Use este final de semana para mudar a aparência, quem sabe cuidar dos looks. Trate da saúde também. E espere boas notícias, pois Vênus favorecerá seu setor profissional.

Libra

A primeira fase da Lua nova promoverá uma abertura de horizontes. Momento de pensar no que quer mudar e avaliar se dá pra sair da concha, fazer algo diferente. A presença de Vênus na casa 9 aumentará o desejo por intercâmbios e viagens. A oposição entre Marte e Saturno trará certa tensão na área profissional nos dias 4 e 5. Cuidado com irritações e também questões familiares. A Lua em Leão nos dia 6 e 7 trarão um período mais social, interessante para encontrar pessoas e fazer coisas em grupo. Já quando estiver em Virgem, no fim de semana, esta Lua pedirá por mais recolhimento, meditação. Tente organizar o ambiente em que vive e não se esqueça de se alimentar de forma saudável.

Escorpião

Sol e Lua em Gêmeos impulsionarão você a trabalhar o conhecimento, seja por meio de curso ou contato com pessoas de interesses semelhantes. O autoconhecimento também estará no radar. Vênus entrará justamente nesta casa do “Eu”, permitindo a descoberta de emoções com as quais, até então, você não soube trabalhar. Tente criar mais abertura na área afetiva e tornar as coisas mais leves. A Lua em Câncer o colocará mais dentro de si, aflorando algumas emoções. Quando em Leão, esta Lua tomará conta da parte profissional e pode haver certa tensão entre o trabalho e o amor. Fique tranquilo que esta incompatibilidade será passageira e no dia 7 as coisas tomarão seu rumo. No fim de semana, opte pela quietude ou atividades sociais tranquilas.

Sagitário

A Lua nova em Gêmeos trará um foco para a área afetiva e talvez surjam pessoas em sua vida. Com a Lua em Câncer no dia 4, fique atento às emoções e as regule para não dar mancadas. A passagem de Marte em Câncer é preocupante, podendo afetar sua imunidade ou causar perda financeira. Nos dias 6 e 7, seu humor melhorá e as coisas finalmente fluirão melhor. Se está procurando trabalho, use o final de semana para dar um up no currículo e pedir indicações a amigos. Se não, apenas coloque em ordem coisas que deixou para trás.

Capricórnio

A Lua nova em Gêmeos trará muitos estímulos em seu cotidiano. Com tantas coisas acontecendo em casa e no trabalho, você precisará de organização para não se estressar. Mas esta fase ágil também terá seu saldo positivo, com novidades de trabalho e parcerias, sobretudo com a Vênus em Gêmeos no dia 8. Durante a Lua em Câncer nos dias 4 e 5, não fale tudo. Ficar na sua será melhor para evitar tensões, especialmente na área afetiva. Também não seja tão rígido consigo mesmo. Nos dias 6 e 7, a tensão ainda existirá, mas seu humor estará melhor. Use a Lua em Virgem do fim de semana para organizar e resolver pendências.

Aquário

A Lua nova em Gêmeos ativará sua parte criativa, portanto explore talentos e potenciais. Mas cuidado com as frustrações, respeite o processo e tente não se irritar com tudo, pois atropelar as coisas não vai resolver. Melhor ficar na paz. A Lua em Leão fará seu campo afetivo brilhar e a Vênus em Gêmeos ativará os flertes e a possibilidade de envolvimentos e namoros. No fim de semana, leia aquele livro que já está há tempos parado na estante e, se puder, resolva o que está pendente.

Peixes

A semana se inicia com força da Lua em Gêmeos influenciando o setor familiar. Momento de resolver coisas, exercitar o diálogo. A Lua em Câncer colocará em foco as dificuldades de expor coisas de trabalho, evidenciando a necessidade de ter mais confiança em si mesmo. Poderá ocorrer certa tensão com amizades por causa da oposição entre Saturno e Marte, mas nada muito complicado de resolver. A Lua em Leão dará um up no trabalho e cotidiano, fazendo várias coisas acontecer ao mesmo tempo. O final de semana deve ser focado no afetivo, então curta a vida a dois.

