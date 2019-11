Lua nova do dia 26 pede pausa para o autoconhecimento

O final do mês de novembro será marcado por uma Lua Nova em Sagitário, signo de fogo. Neste período, é importante fazer uma autoavaliação da sua vida e perceber se você está, de fato, explorando todo seu potencial. Também é o momento perfeito para investir em autoconhecimento, por isso, vale a pena investir em cursos e treinamentos que privilegiem sua formação intelectual. Planejar uma viagem também é válido.

Veja abaixo como o fenômeno, que acontece na próxima terça-feira (26) e se estende até a quarta, afetará especificamente seu signo.

Áries

Depois de um mês focado no trabalho, a Lua nova do dia 26 trará novidades para a sua agenda. A partir desse dia, oportunidades de viagens para locais distantes podem aparecer. Se puder, tire alguns dias de férias e relaxe, mas certifique-se de que os preparativos estão bem organizados, pois Netuno pode causar confusões e imprevistos.

Touro

A Lua nova em Sagitário finalmente trará recompensas financeiras pelo trabalho duro que você têm feito nos últimos meses. Além disso, é provável que alguém finalmente pague uma boa quantia de um valor que lhe deve. É um período muito positivo para as finanças.

Gêmeos

A vida social estará agitada e, com a chegada da Lua nova, o cenário será perfeito para as geminianas se comprometerem. Muitas poderão ficar noivas ou se casar. O fenômeno também trará bastante positividade para a carreira.

Câncer

No início do mês, você estará bem focada em questões pessoais, principalmente na sua família. No dia 26, seu foco mudará um pouco e o ambiente de trabalho agitado deverá ajudá-la a se desligar um pouco da vida pessoal e mudar o foco da sua atenção para sua carreira e a evolução no trabalho.

Leão

A Lua nova do 26 chegará para deixar a vida das leoninas mais leve. A partir desse dia, a diversão reinará. Se está solteira, você poderá conhecer alguém especial. Se estiver pensando ou tentando ter um bebê, vá em frente, tudo é possível.

Virgem

Se pretende planejar férias em família, o dia 26 é perfeito. A energia da Lua nova será bem propícia e motivadora para isso. A partir desse dia, você também será presenteada com o início de dois meses divinos para o romance. Divirta-se!

Libra

Será um momento propício para criar maneiras alternativas de conseguir aumentar seus lucros. Sagitário é um signo que costuma se dar bem com Libra, por isso, a Lua nova será muito positiva para você, ajudando principalmente nos romances e relacionamentos.

Escorpião

A partir do dia 26, se você está solteira, há grandes chances de encontrar um novo amor. Aproveite o momento para sair e conhecer gente nova, os astros estarão a seu favor.

Sagitário

Depois de um começo de mês um pouco conturbado, com alguns desentendimentos e muitas pressões externas, a Lua nova do dia 26 mudará completamente o clima do período, tornando-o bem mais agradável. Por ser em seu signo, a partir desse dia e pelas próximas semanas, você terá bem mais controle do que acontece em sua vida.

Capricórnio

Se no último mês você teve alguma decepção com um amigo ou parceiro, chegou a hora de esclarecer essa questão. A Lua nova do dia 26 vai prepará-la para essa nova etapa. Escute o que a pessoa tem a dizer, mas mantenha a guarda alta e reflita antes de qualquer decisão.

Aquário

A Lua nova marcará o início de um período muito voltado para a sua vida social. A partir de então, você estará cheia de compromissos, festas, jantares e, com certeza, fará novos amigos e até novos romances. Isso te preparará para festas de final de ano incríveis.

Peixes

No final deste mês, a partir do dia 26, você estará focada em sua carreira. A Lua nova será completamente voltada para sua vida profissional, tornando esse o momento com mais oportunidades do que todo ano de 2019. É o momento de fazer seu nome na sua área e aguardar todo o reconhecimento que merece.

