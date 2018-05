Como a Lua Cheia do dia 29 de maio afetará cada signo

Para quase todos os signos do zodíaco, a Lua Cheia do dia 29 de maio chega para acalmar os ânimos: é preciso relaxar depois de um período conturbado e cheio de trabalho. Em alguns casos, também é hora de se dedicar ao amor – a companhia pode estar sentindo a sua falta.

Leia na íntegra:

Touro

21/4 a 20/5

Conversas sobre casamento ou compromisso estão na sua cabeça há algum tempo e pode ser que aconteça uma proposta. Saturno colabora acrescentando estabilidade, e Netuno, romance e glamour.

Gêmeos

21/5 a 20/6

No dia 29, as apaixonadas verão seu amor transbordar, declarando-se ao parceiro de corpo e alma. É possível que isso leve a uma conversa sobre compromissos e ao próximo passo. Com tanto passando pela sua cabeça, talvez você tenha se distraído no dia a dia da relação. Eis uma ótima oportunidade neste mês para uma viagem a dois ou um passeio que estreite os laços e renove a dedicação ao plano conjunto.

Câncer

21/6 a 21/7

A Lua cheia, no dia 29, ajudará a concluir conversas sobre finanças. Boa deixa para negociar um aumento salarial. Se não for possível, reveja seus benefícios, como direito a home office. A chance de sucesso é grande.

Leão

22/7 a 22/8

Cuidado para não negligenciar o par diante de tantos acontecimentos recentes na carreira. A Lua cheia, no dia 29, e os quatro dias antes e depois dessa data serão especiais para o romance.

Virgem

23/8 a 22/9

A Lua cheia, no dia 29, transitará pelo seu setor da casa, beneficiando um projeto de reforma ou conserto. Outra possibilidade é uma reunião de família e amigos para celebrar uma boa notícia – estoure o champanhe e comemore.

Libra

23/9 a 22/10

A Lua cheia no dia 29, em Sagitário, vai realizar, enfim, seu desejo de viajar. Você vai querer curtir a natureza e relaxar.

Escorpião

23/10 a 21/11

No fim do mês, Vênus em Câncer trará oportunidades para viajar e fugir um pouco de tantas perguntas e decisões. Depois do dia 25, um importante alinhamento na sua casa do romance proporcionará momentos românticos e inesquecíveis. Talvez a família aumente.

Sagitário

22/11 a 21/12

A Lua cheia no seu signo, no dia 29, oficializará uma aliança profissional ou romântica. Se estiver comprometida, sentirá que desentendimentos entre você e o parceiro serão suavizados. Não deixe que preocupações com dinheiro atrapalhem o relacionamento. Saiba que você está em tempo de preparação para sua melhor fase, quando Júpiter, planeta da sorte, entrará em Sagitário, no fim do ano. Não deixe que nada atrapalhe seu caminho.

Capricórnio

22/12 a 20/1

No dia 29, a Lua cheia em Sagitário pedirá que você descanse – é o mínimo após um mês tão agitado. Se possível, faça um bate e volta para um lugar com ar puro e bastante silêncio.

Aquário

21/1 a 19/2

No dia 29, a Lua cheia em Sagitário vai promover encontros ou viagens com amigos. Você precisa se divertir, então não perca os convites.

Peixes

20/2 a 20/3

A Lua cheia em Sagitário, no dia 29, vai atrair sucesso para a carreira. Um triângulo dourado no céu conectando três planetas (Júpiter, Netuno e Vênus) fará deste um período mágico. Você será reconhecida por tudo o que desenvolveu em projetos e gestão. Os aplausos serão merecidos.

Áries

21/3 a 20/4

A Lua nova em Sagitário, no dia 29, indica uma viagem para algum lugar distante. E, de fato, será uma boa hora para cair na estrada. É tempo de relaxar e se divertir.