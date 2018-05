Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em maio

Touro

21/4 a 20/5

Urano, planeta das surpresas, entrará no seu signo. A vida avançará rapidamente e você deverá reivindicar sua individualidade por meio de decisões tomadas – é uma forma de se libertar daquilo que a prende. No dia 15, a Lua nova no seu signo vai favorecer o corte de despesas. Na mesma data, Marte entrará em Aquário, iluminando a carreira por seis meses. Depois, no dia 23, Marte trabalhará com o Sol, elevando as chances de promoção e aumento salarial. Conversas sobre casamento ou compromisso estão na sua cabeça há algum tempo e pode ser que aconteça uma proposta. Saturno colabora acrescentando estabilidade, e Netuno, romance e glamour. Se possível, programe uma viagem a dois no fim de semana do dia 26. Será o momento ideal para celebrar o amor e apimentar a relação.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Você esteve dedicada a um projeto de trabalho que será concluído nos primeiros dias do mês. Ele será uma joia no seu currículo, provocando admiração de muitas pessoas da área. Deve, nos próximos meses, abrir portas para uma promoção. Se você tem uma ideia fervilhando na cabeça, coloque-a no papel. Está na hora de compartilhá-la, e você, como boa geminiana, não terá problemas em se comunicar e transmitir corretamente os conceitos. A Lua nova, no dia 15, reforçará sua motivação e garantirá que seu trabalho tenha valor duradouro. No dia 29, as apaixonadas verão seu amor transbordar, declarando-se ao parceiro de corpo e alma. É possível que isso leve a uma conversa sobre compromissos e ao próximo passo. Com tanto passando pela sua cabeça, talvez você tenha se distraído no dia a dia da relação. Eis uma ótima oportunidade neste mês para uma viagem a dois ou um passeio que estreite os laços e renove a dedicação ao plano conjunto.

Câncer

21/6 a 21/7

Que mês mais romântico para você, querida canceriana! Júpiter, planeta dos presentes, entrará na sua casa do amor, proporcionando momentos incríveis a dois. A vida flui tão bem quando nos sentimos felizes, não é mesmo? Se estiver solteira, é provável que encontre uma pessoa atraente e interessante. O sorriso ficará estampado no rosto. A segunda quinzena do mês será marcada pelo agito na vida social. As amizades estarão mais próximas e participativas no dia a dia. A carreira deve ficar calma e estável, e você será capaz de expandir seu círculo. A lição agora é sobre se permitir tentar coisas novas para tirar o peso da rotina. No dia 15, Marte passará para Aquário para uma longa e atípica estadia, oferecendo visão a longo prazo das suas realizações. A Lua cheia, no dia 29, ajudará a concluir conversas sobre finanças. Boa deixa para negociar um aumento salarial. Se não for possível, reveja seus benefícios, como direito a home office. A chance de sucesso é grande.

Leão

22/7 a 22/8

Júpiter está no seu setor do lar e da família. É possível que você encontre um novo endereço, reforme a casa ou simplesmente se concentre em uma situação com parentes próximos. De qualquer jeito, é a oportunidade de construir o ambiente dos sonhos, seja ele físico ou emocional. No dia 6, após um alinhamento entre o Sol e Netuno, aproveite a criatividade para mergulhar em um projeto. Se for frutífero, apresente-o a alguém influente nos dias 11 e 12. A Lua nova, no dia 15, será a única do ano na sua casa da fama e honras – caso esteja de olho em uma nova posição, saiba que haverá concorrência. Não perca a concentração. Outro evento cósmico (bem raro!) é o encontro de Júpiter com Netuno, criando o cenário perfeito para a realização de sonhos. Nas relações, a melhor estratégia será cooperar com as pessoas em vez de tentar assumir o controle. Cuidado para não negligenciar o par diante de tantos acontecimentos na carreira. A Lua cheia, no dia 29, e os quatro dias antes e depois dessa data serão especiais para o romance.

Já leu as previsões de Susan Miller para cada signo em 2018?

Virgem

23/8 a 22/9

Virginianas adoram receber informação e aprender, portanto a Lua nova, no dia 15, será extremamente satisfatória. É provável que você se sinta muito estimulada com um projeto de trabalho ou de volta aos estudos. Pode ser algo internacional inclusive. Só fique alerta antes de assinar contratos, pois detalhes mal explicados renderão confusão posteriomente. No dia 13, Mercúrio, seu regente, se juntará a Urano, planeta das surpresas, resultando em uma vibração intensa e aumentando o risco de desentendimentos. Não cobre tanto de si mesma. Suas finanças devem melhorar muito, já que Urano sairá da posição que ocupava desde 2010 e entrará em Touro. O fim de semana do dia 26 será especial para uma viagem romântica, pois Júpiter e Netuno estarão alinhados. A Lua cheia, no dia 29, transitará pelo seu setor da casa, beneficiando um projeto de reforma ou conserto. Outra possibilidade é uma reunião de família e amigos para celebrar uma boa notícia – estoure o champanhe e comemore.

Libra

23/9 a 22/10

A vontade de viajar é grande, mas terá que esperar até o fim do mês. Antes, há questões urgentes a serem tratadas. A primeira quinzena trará muitos problemas familiares. Por outro lado, a notícia é positiva nas finanças: dinheiro não será um problema, porque Júpiter, planeta dos presentes, está no seu setor dos ganhos, onde permanecerá até novembro. Se você pediu um aumento, ficará feliz com o desfecho da situação. O relacionamento amoroso ou profissional sofrerá com conflitos. Em vez de partir para o combate, prefira a argumentação com embasamento. Se chegar ao extremo, procure a ajuda de um terapeuta. Por seis meses, a partir do dia 15, Marte ocupará seu setor da vida social. O agito será grande. Na carreira, pessoas influentes vão mexer pauzinhos para ajudá-la a partir do dia 19. Você terá a oportunidade de crescer, e a ferramenta mais usada será sua criatividade. A Lua cheia no dia 29, em Sagitário, vai realizar, enfim, seu desejo de viajar. Você vai querer curtir a natureza e relaxar.

Escorpião

23/10 a 21/11

Como escorpiana, você tende a querer fazer tudo sozinha, ter o controle total. Porém, nem sempre isso é possível, e pedir ajuda faz bem, enriquece o trabalho. Pode ser que o outro tenha um olhar mais apurado, acrescente ao que você já construiu. No começo do mês, essa união de talentos acontece tanto na vida pessoal quanto na profissional. Saturno beneficiará laços fortes a longo prazo. Após a Lua nova, no dia 15, um novo caminho se abrirá. Mas você precisará dar atenção também a uma questão relacionada à saúde ou a problemas no escritório. Seja paciente, pois o progresso não será tão rápido quanto você espera. Marte vai contribuir para reformas no lar. Tome decisões sobre essas mudanças perto do dia 23, contando com a colaboração do Sol. No fim do mês, Vênus em Câncer trará oportunidades para viajar e fugir um pouco de tantas perguntas e decisões. No dia 25, um importante alinhamento na sua casa do romance proporcionará momentos românticos e inesquecíveis. Talvez a família aumente.

Sagitário

22/11 a 21/12

O clima é de reflexão, meditativo. Evite eventos sociais e encare uma pensata profunda sobre o ano até agora. As despesas aumentaram, consequência de uma mudança no seu estilo de vida, mas você será capaz de reduzi-las até a metade do mês.No dia 15, em plena Lua nova, vai chegar a notícia de uma empreitada que colaborará para a melhora de sua situação financeira. Esteja atenta, no entanto, ao assinar contratos. Inspecione detalhes para não perder tempo depois. Na segunda quinzena, Marte vai se aventurar por Aquário, enfatizando viagens. A Lua cheia no seu signo, no dia 29, oficializará uma aliança profissional ou romântica. Se estiver comprometida, sentirá que desentendimentos entre você e o parceiro serão suavizados. Não deixe que preocupações com dinheiro atrapalhem o relacionamento. Saiba que você está em tempo de preparação para sua melhor fase, quando Júpiter, planeta da sorte, entrará em Sagitário, no fim do ano. Não deixe que nada atrapalhe seu caminho.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Os holofotes estarão voltados para você, e tanta luz pedirá dedicação e energia. Você terá vantagem com Marte em Capricórnio, mas isso vai exigir que tome as rédeas para mudar a direção dos acontecimentos. Seja corajosa! As duas primeiras semanas do mês serão incríveis para retomar o ritmo natural da vida e pensar nos objetivos. No fim de semana dos dias 5 e 6, aproveite o alinhamento do Sol com Netuno para cuidar de si mesma. A Lua Nova, no dia 15, será a mais romântica do ano. Se estiver comprometida, planeje um jantar especial ou um passeio diferente. As solteiras devem conhecer uma pessoa com papo bom e sentirão enorme sintonia. No mesmo dia, Urano entrará em Touro, enriquecendo o lado emocional. Sua criatividade estará a mil. No dia 29, a Lua cheia em Sagitário pedirá que você descanse – é o mínimo após um mês tão agitado. Se possível, faça um bate e volta para um lugar com ar puro e bastante silêncio.

Aquário

21/1 a 19/2

Mudanças vão acontecer, e a maioria estará relacionada ao local em que você mora. Urano entrará nesse setor do seu mapa, trazendo transformações inesperadas, como a necessidade de ir para outra cidade por causa do emprego. Procure ao máximo ser flexível, pois haverá benefícios nas oportunidades. Marte em Aquário na segunda quinzena exigirá que você faça esforços para os planos darem certo. Siga a estratégia. Sua carreira está em um bom momento. Qualquer posição que assumir agora será de grande poder e responsabilidade. Isso tem a ver com a estadia de Júpiter, planeta dos presentes, no seu setor da honra e fama durante todo o ano. Agora, junta-se a ele Netuno, que incentiva a criatividade – isso lhe dará vantagem na disputa pela posição. A combinação também garante que você será bem recompensada. No dia 29, a Lua cheia em Sagitário vai promover encontros ou viagens com amigos. Você precisa se divertir, então não perca os convites.

Peixes

20/2 a 20/3

No dia 16, Urano vai embora da sua casa dos ganhos e despesas. Nos últimos sete anos, essa posição gerou muita imprevisibilidade nas finanças. Agora você pode respirar aliviada. E começar a correr atrás de consertar os estragos. Na sua casa da comunicação, o planeta levará sua capacidade de fala e escrita a um patamar incrível, rico, desenvolvido. Com essa habilidade, você pode desenvolver um trabalho inovador e viajar com mais frequência. O amor estará no ar a partir do dia 18, com Vênus se esforçando para fazê-la mais feliz. Todos os olhos estarão em você. Talvez conheça uma pessoa ou sinta crescer o carinho pelo seu par. Aproveite para renovar o visual, comprar acessórios ou trocar de perfume. A Lua cheia em Sagitário, no dia 29, vai atrair sucesso para a carreira. Um triângulo dourado no céu conectando três planetas (Júpiter, Netuno e Vênus) fará deste um período mágico. Você será reconhecida por tudo o que desenvolveu em projetos e gestão. Os aplausos serão merecidos.

Áries

21/3 a 20/4

A área das finanças vai brilhar no seu mapa, graças à presença de Júpiter, planeta dos presentes. Ao mesmo tempo, Marte, seu regente, transita pela casa das honras e conquistas – você terá destaque no trabalho e precisará usar essa energia até dia 15 para convencer pessoas influentes que merece uma promoção. O dia 23 será uma boa escolha para marcar uma reunião que levará a uma resposta decisiva. Urano, que gosta de trazer surpresas, entrará em Touro, provocando uma alteração no seu orçamento a longo prazo. Pode ser que você tenha variações no rendimento pelos próximos anos. Procure não focar no aspecto negativo, pois haverá muitas novidades nesse caminho. Na segunda metade do mês, amizades e encontros serão o foco da sua atenção. Vale também investir em causas humanitárias, o que trará crescimento pessoal. A Lua nova em Sagitário, no dia 29, indica uma viagem para algum lugar distante. E, de fato, será uma boa hora para cair na estrada. É tempo de relaxar e se divertir.

Como vai estar a vida afetiva de cada signo em 2018, segundo Susan Miller