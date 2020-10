15 lindas mensagens para o Dia do Professor

Atualizado em 15 out 2020, 09h09 - Publicado em 15 out 2020, 09h00

Não importa o ofício ou o saber, para que ele siga existindo é preciso que alguém, a quem chamamos de professor, o passe adiante. Mas a tarefa de transmitir conhecimento, ainda que essencial, raramente recebe a devida valorização.

Apesar de reunidas especialmente para o Dia do Professor, as mensagens a seguir podem ser utilizadas em qualquer outro dia. Afinal, por WhatsApp ou cara a cara, nunca é demais agradecer e felicitar os mestres que tanto auxiliaram a nós e aos outros!

‘Pela nossa vida passam muitos professores, cada um diferente do outro. Mas para o bem ou para o mal, todos deixam sua marca.

Hoje, eu posso dizer que nenhum deixou marca tão positiva e permanente quanto você, querida professora.

Por tudo o que aprendi com você, não apenas sobre a matéria, mas também sobre a vida e como ser uma pessoa melhor, eu agradeço!

Você é um exemplo de pessoa e professora, uma inspiração que sempre soube me motivar para aprender e despertar minha curiosidade.

Um agradecimento do fundo do coração, professora especial!”

“Poucas profissões são tão nobres ou contribuem tanto para a sociedade como a de professor. Por isso, seja qual for a especialidade, todo mestre deve se sentir orgulhoso da sua arte.

Neste Dia do Professor, eu quero agradecer e parabenizar a todos os professores que diariamente lutam pelo aperfeiçoamento de seus alunos!

E desejo que o melhor presente que recebam seja a realização no futuro de que esses alunos são pessoas melhores e mais capazes graças a vocês, queridos professores!”

“Ser professor é ser um condutor de almas e sonhos. É lapidar diamantes. Feliz Dia do Professor!”

“Professor não é aquele que apenas ensina fórmulas e regras, mas sim o que desperta o aluno para a aventura da vida. Parabéns pelo seu dia, professor!”

“Que bom contar com seus ensinamentos e boa vontade. Nesta data especial, o parabenizamos por sua força e dedicação. Feliz Dia do Professor!”

“Querido professor, sei que às vezes a estrada é cheia de curvas. Que sua profissão não é das mais fáceis. E que o peso de ensinar pode até ser um fardo. Mas saiba que sua ocupação é valiosa e faz diferença para muita gente, inclusive para mim. Feliz Dia dos Professores!”

“Há pessoas que têm o poder de transformar as nossas vidas, e você é uma destas pessoas. Mais do que um professor, você é um mestre, uma pessoa que nos inspira a querermos ser a melhor versão de nós mesmos.

Com você aprendemos muito mais do que teoria, aprendemos valores humanos para colocarmos em prática. Você é um mestre generoso, que tem o dom de ensinar com simplicidade. Você consegue despertar em nós a curiosidade e a vontade de aprender sempre mais.

Você será sempre para mim uma referência de ética e amor pela profissão. Obrigado, querido professor, pela sua dedicação e paciência, obrigado por transmitir todo o seu conhecimento e sabedoria conosco, obrigado por nos fazer sonhar e acreditar em nossas capacidades!”

“Querido professor, a aprendizagem é um processo individual, mas ela se torna mais interessante quando temos como nosso guia alguém que sabe como ensinar. Você tem sido para mim esse apoio fundamental que observa minhas dificuldades e as tenta eliminar.

A forma como você manifesta sua preocupação, e o esforço e a atenção individual que dá a cada aluno são louváveis. Agradeço muito por ser para mim o excelente professor que é!”

“Parabéns aos professores que se dedicam com empenho e paixão à arte de ensinar! E obrigado por serem também amigos, às vezes pais e mães, e sempre um farol de luz constante na vida dos seus alunos. Parabéns e obrigado de todo coração!”

“Aos meus professores, que com paciência, sabedoria e dedicação ajudaram a construir a pessoa que sou, eu deixo esta homenagem e meu eterno agradecimento e respeito!

Todos, sem exceção, deixaram sua marca; e a todos, sem exceção, eu lembro com carinho e muita consideração.

Sintam-se orgulhosos do seu trabalho, pois é muito digno e importante. Todos vocês fizeram mais que o possível e deram sempre tudo pela nobre arte de ensinar. Obrigada, queridos professores!”

“Hoje é o dia de homenagear os verdadeiros heróis da nação. Eles que dedicam as suas vidas a ensinar. Quem trabalha com educação merece todo nosso respeito e é por isso que hoje é dia de agradecer aos nossos queridos professores.

Esta é uma das profissões mais importantes do mundo. Semear o conhecimento é algo vital para nós. Eu sempre aprendi muito e tive a sorte de ter tido grandes mestres nessa vida.

Parabéns, professores e professoras, por nunca desistirem, por continuarem educando seus alunos e alunas, mesmo que seja difícil de vez em quando. Nós devemos muito a vocês. Sintam-se homenageados no dia de hoje!”

“Desde os primeiros passos até a vida adulta os professores são, junto com a família, os responsáveis por nos acompanhar, encorajar e transformar nossas vidas.

Seus ensinamentos e personalidades são marcantes e ficam gravados em nossa memória e em nossos corações.

Um dia para homenagear aqueles que se empenham tanto para nos ajudar a dar os primeiros passos no mundo da educação é pouco. Vocês, grandes professores, merecem serem celebrados o ano inteiro. Feliz todos os dias, professores!”

“Hoje é dia de homenagear aqueles que dedicam sua vida ao ensino. Feliz Dia do Mestre a todos os professores e professoras que já passaram pela minha vida.

Ninguém consegue alcançar seus objetivos sem um professor. São eles que nos guiam, nos ensinam e nos inspiram a ir atrás dos nossos sonhos.

O trabalho de vocês é importante demais e deve ser sempre valorizado. Parabéns e continuem ensinando!”

“Um professor sempre afeta a eternidade. Ele nunca saberá onde sua influência termina. Parabéns!”

“Mestre!

É assim que posso te chamar, pois você me ensinou tantas coisas, ajudou-me dar tantos passos.

Talvez você ache que apenas fez o básico, mas, para mim, você fez o essencial para que eu pudesse dar meus passos firmes.

Você me ensinou que cada pergunta pode ter mais de uma resposta, e como escolher a resposta certa.

Você foi mais que um professor, foi um amigo, foi meu guia. E sei que isso não é possível de se esquecer.

Te desejo um feliz Dia dos Professores!”

