Leticia Colin posta foto especial mostrando a barriga da primeira gravidez

De calça amarela cavalgo pela noite. Tenho verniz nas patas. Sou a própria grafite cor de carne da cidade. Fico redonda, fico dura e emoliente. Era pra ser um texto zoando o texto…mas agora o humor vira amor e nem me consulta. Bonecas russas em praga. Nada está sob controle. -Socorro, isso parece muito bom. E fazemos pose pra comemorar essa coisa que nem tem nome… 🌧🎈