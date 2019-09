Lata de xampu seco explode e destrói carro

A maioria das latas de aerosol têm avisos na embalagem dizendo que o objeto não deve ficar em locais que podem chegar a mais de 50ºC, porém essas orientações passam despercebidas por alguns usuários do produto. Como aconteceu com uma jovem de 19 anos, de St. Louis, nos EUA, que deixou uma lata de xampu seco em seu carro, estacionado em um local aberto.

O produto estava entre os dois bancos da frente do carro. Mas, quando a menina voltou ao local depois de deixar o veículo estacionado por alguns minutos, a lata havia explodido e furado o teto. A mãe da jovem, Christine Bader Debrecht, compartilhou o ocorrido no Facebook para alertar outras pessoas.

“A lata foi deixada no carro da minha filha, dentro do console central. O dia estava muito quente e a lata explodiu, atingindo e furando o teto do carro. A explosão foi tão forte e a lata voou tão alto que foi parar a mais ou menos 15 metros do carro. Leiam as instruções e os avisos nos produtos que vocês usam! Estou muito grata que ninguém se machucou”, escreveu a mulher.

Explosões desse tipo podem acontecer com qualquer tipo de embalagem pressurizada, como spray de cabelo e desodorante. Quando a temperatura da lata sobe, a pressão de dentro do recipiente também aumenta, até que a embalagem não aguenta e explode.

