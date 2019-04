Junior mostra o filho Otto tocando instrumentos em momento fofo

Junior Lima encantou seus fãs ao flagrar, nesta segunda-feira (15), seu filho Otto tocando xilofone e violão. O pai provou nas redes sociais que o herdeiro de apenas um ano e meio tem talento musical.

No vídeo, Otto mostrou-se atento aos movimentos que o pai faz com os instrumentos ao tentar tocar o violão. O bebê segura a palheta e até afina as cordas. Antes disso, ele já tinha manuseado um xilofone. Junior, emocionado, brincou: “Fala sério”.

Otto é fruto do casamento do cantor com Monica Benini. Na semana passada, Junior completou 35 anos e recebeu uma bela declaração da esposa. “Estar ao seu lado foi a melhor escolha que eu poderia ter feito na minha vida: meu coração acertou em cheio”, escreveu em seu Instagram.

Na publicação, Monica também falou da relação de Junior com o filho e afirmou que está desempenhando um de seus melhores papéis como pai.

