Jennifer Aniston pode entrar para Big Little Lies

Começou com as Monterrey Five, ou as cinco de Monterrey: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley e Zoe Kravitz. Amigas na tela e fora dela, as cinco mulheres se reuniram para levar para TV o best seller australiano, Big Little Lies.

O fenomenal sucesso da primeira temporada da série da HBO, que colecionou prêmios importantes, inclusive o Emmy, fez da marca uma em que as atrizes começaram a querer participar. A temática do livro – e da série – aborda muitas coisas do universo feminino: a violência doméstica, a traição, a maternidade cedo, o estupro, a falta de união feminina, a amizade e força da união feminina (sim, paradoxal), a ambição, a competição, perdão e sim, um crime e mentiras. Tudo costurado por um cenário estonteante, uma fotografia incrível e uma trilha sonora inspirada. Mas a inspiração mesmo está nos bastidores.

Os rumores de uma possível terceira etapa da história voltaram a circular com Witherspoon mencionando que quer que Jennifer Aniston se junte ao time. Monterrey six?

– Witherspoon sugeriu o nome de Aniston para uma terceira temporada de Big Little Lies, mas a série ainda não está confirmada para voltar Witherspoon sugeriu o nome de Aniston para uma terceira temporada de Big Little Lies, mas a série ainda não está confirmada para voltar

A princípio todos os envolvidos dependem da vontade da escritora, Liane Moriarty. E do produtor, David E. Kelley (que fez sucessos como Ally McBeal, mas que gosto de lembrar como marido de Michelle Pfeiffer).

“Se houver uma terceira temporada isso virá dos roteiristas e será demais. Liane tem muito talento, David tem muito talento e a combinação dos dois é extraordinária”, Kidman disse no final do ano passado quando questionada pela revista Deadline. Para Elle americana ela voltou ao assunto. “Nós adoraríamos fazer outra temporada porque adoramos estar juntas”, disse a atriz.

A lenha na fogueira foi acrescida por Witherspoon. Aniston diz que não tem nada acertado para depois de The Morning Show e a resposta foi imediata: “Então porque não vem para Big Little Lies? Nicole morreria para te ter no elenco. Ela te ama”, revelou em uma entrevista à TV americana.

A resistência maior é de Kelley, que é contra uma terceira temporada. “Foi escrita para ser uma temporada apenas e acabou do jeito que foi, bem lírica. Mas terminamos em uma mentira. Sou protetor da série e das personagens também, não queria estragá-las de nenhuma maneira, por isso gostei como terminamos o primeiro ano e pensei, ‘vamos parar aqui'”, disse Kelley à The Hollywood Reporter. Em seguida foi convencido a fazer a segunda temporada porque teria Meryl Streep no elenco.

Será que a força do nome de Aniston daria o incentivo suficiente?

