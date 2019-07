Saiba qual será a cor tendência para 2020

A cor que vai dominar a decoração, moda e design em 2020 já foi escolhida. A “neo mint“, como é chamada, será a tendência principal no próximo ano segundo a WGSN, empresa líder mundial em tendências e previsões.

O tom escolhido veio para alinhar a consciência e a tecnologia à natureza, transmitindo também uma sensação moderna e futurista. Além disso, a cor relembra que 2020 será um ano totalmente dominado pela tecnologia, em que haverá a primeira Olimpíada com auxílio da inteligência artificial, a conclusão do prédio mais alto do mundo e a missão da NASA para checar se Marte pode sustentar a vida microbiana.

Outras cores que também vão fazer sucesso no próximo ano, segundo a WGSN, são a Purist Blue (um azul clarinho), Cassis (uma mistura entre roxo e rosa), Cantaloupe (um alaranjado leitoso) e o Mellow Yellow (que é uma espécie de amarelo queimado).

Confira na imagem a evolução das cores ao longo dos anos até chegar em 2020:

A neo mint estará presente em diversas áreas, como decoração, moda e beleza. Por isso, vale a pena ver algumas inspirações de uso desta cor para já começar a pensar no próximo ano

Moda neutra

A “neo mint” veio para deixar ainda mais claro o apelo à moda neutra, sem gênero. Ela chega trazendo libertação de todas as delimitações que já foram impostas aos homens e mulheres até então. Confira algumas inspirações do uso da neo mint na moda:

Decor que acolhe

No mundo da decoração a neo mint sempre foi uma cor muito utilizada, mas chega predominando os diversos espaços da casa. Ela transmite a sensação de aconchego a quem está no ambiente. Além disso, ela refresca o lugar, sem abrir mão da neutralidade.

Confira algumas inspirações de como usar o neo mint na decoração:

