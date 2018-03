Para inspirar muito amor próprio e deixar a autoestima lá em cima, estas ilustrações sobre feminismo trazem o que há de melhor em toda mulher: sua força interior e a beleza que todas transmitem por meio da pluralidade de formas, tamanhos e cores que a mulher brasileira representa.

Neste dia 8 de março, não existe melhor jeito de enaltecer a grandeza do público feminino do que espalhando essas imagens em todos os ambientes que você encontrar. Em casa, no trabalho, na faculdade ou até como um presente para alguém especial.

Convidamos 8 artistas brasileiras para ilustrar o que é, para elas, feminismo hoje. Em baixo de cada imagem, está o link para você baixar em alta qualidade.

Camila Gray

Priscila Barbosa

Camila Rosa

Brunna Mancuso

Bel Andrade Lima

Erika Lourenço

Maria Elisa Zaia

Raquel Thomé

