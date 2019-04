Hugo Bonemer ganha beijão do namorado após “Show dos Famosos”

O ator Hugo Bonemer ganhou um beijo do namorado, o também ator Conrado Helt, após sua apresentação de estreia no “Show dos Famosos”, quadro do Domingão do Faustão.

Helt publicou em seu Instagram uma foto dos dois dando um “selinho” com a legenda “Peguei o Luan Santana”, já que o artista homenageou o cantor durante o programa.

Apesar da torcida, o ator, que cantou as clássicas de Luan, como “Meteoro” e “Chuva de Arroz”, ficou em terceiro lugar no grupo 2 do “Show dos Famosos”.

Homossexualidade

Recentemente, Hugo Bonemer se pronunciou nas redes sociais contra a homofobia.

“A orientação afetivossexual é definida antes do nascimento e para podermos proteger nossos adultos e também nossas crianças é necessário um olhar atento e específico sobre a LGBTIfobia no Brasil. Queremos viver nossa natureza sem abuso psicológico. É bom pra todos poder viver a afetividade sem gente (que não faz a menor ideia, mas vivem cheias de certeza) te convencendo que você nasceu errado”, escreveu.

Após receber apoio de seus seguidores, Bonemer agradeceu. “Obrigado pelos comentários respeitosos sobre esse assunto. Procuremos mais o que é bom pra todos, e menos verdades que só sirvam para alguns.”

