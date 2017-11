Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em novembro

Escorpião

23/10 a 21/11

Às vezes, experimentamos a deliciosa sensação de que tudo está se encaixando na nossa vida. Novembro será assim para você, escorpiana. Simplesmente glorioso. Júpiter, planeta dos presentes e da sorte, entrou no seu signo, onde fica pelo próximo ano, trazendo benefícios sem fim. A Lua cheia, no dia 4, aproxima você do parceiro. Em seguida, o alinhamento de Vênus promove o momento ideal para reformar o guarda-roupa e fazer algumas compras. Se quiser, vale mudar o visual. A partir do dia 13, as colaborações estarão em alta tanto no amor como no trabalho. Sua carreira progride de forma mágica e, se for seu desejo trocar de emprego, investigue as possibilidades agora. Com Saturno deixando sua casa de rendimentos, você deve conseguir um salário mais alto. Marte pede que você seja paciente e discreta. Mantenha os planos em segredo até que tudo se concretize.

Sagitário

22/11 a 21/12

Pode ser que você comece o mês lidando com questões sensíveis e importantes para o futuro. A Lua cheia, no dia 4, aumenta a criatividade e abre um bom caminho. A carreira segue com sucesso e você terá mais uma prova concreta disso no dia 13. Uma oferta lucrativa em troca do seu conhecimento mostra como você é valorizada pelo mercado. Perto do dia 25, sua reputação será alavancada com o apoio de Urano, planeta dos avanços inesperados. A Lua nova, no dia 18, enviará sinais para que desacelere e respire fundo. Afinal, você precisará acumular energia para enfrentar o mês de dezembro, que será muito agitado. Problemas em casa terão desfecho favorável a partir do dia 22. O fim de semana de 25 e 26 é o melhor para curtir a dois. Com Marte em sua casa do amor, qualquer programa fica delicioso. Se estiver solteira, aproveite o clima para curtir com os amigos. Os acontecimentos recebidos de braços abertos sempre trazem bons frutos.

Capricórnio

22/12 a 20/1

As capricornianas vão viver o raro e feliz equilíbrio entre trabalho e diversão. Marte continua transitando por sua casa das honras e conquistas até dezembro, beneficiando a carreira. É a deixa para se dedicar a projetos profissionais. O progresso virá. Se estiver esperando respostas relativas a mudança de emprego, elas chegarão em breve. A Lua cheia, no dia 4, proporciona uma experiência transformadora no amor. Seu coração se aquecerá com uma onda de novidades ou pela renovação de um sentimento. Os amigos também estarão presentes. Com a Lua nova, no dia 18, as comemorações se intensificam. Vocês vão celebrar as vitórias deste ano e o outro que chega. Tanta festa trará alívio e a chance de esvaziar a cabeça depois da dedicação ao trabalho. Você deve retomar o ritmo ainda mais inspirada. Além disso, pode ser que conheça pessoas bem relacionadas nesses eventos, peças fundamentais para seu crescimento na carreira.

Aquário

21/1 a 19/2

A Lua cheia, no dia 4, leva à conclusão de uma questão do lar ou da família. Talvez você finalmente termine uma reforma longa ou encontre o apartamento que vinha procurando. Seja qual for a decisão, deixe as coisas em ordem antes dos feriados de final de ano, quando a agenda fica lotada e tudo parece ser mais difícil de concluir. Se sentir que o tempo não é suficiente, ao menos comece a planejar. O dia ideal para fazer escolhas relativas à decoração será perto do 13, já que Vênus estará alinhado a Júpiter, combinação que exalta a beleza e também traz sorte para que o resultado seja excepcional. Compre esses itens este mês, pois Marte entra em movimento retrógrado em dezembro, causando confusão. Depois da Lua nova, no dia 18, chegarão as melhores notícias do ano para sua carreira. Você deve receber boas propostas ou convites para entrevistas. O que importa é que a vaga será conquistada. Com Júpiter no seu setor profissional por um ano, é bom ir se acostumando com tantas mudanças positivas.

Peixes

20/2 a 20/3

Você deve viajar a trabalho. Apesar das circunstâncias cansativas, aproveite a distância da rotina para usar a criatividade e criar um projeto inédito. Com Plutão e Netuno por perto, ele tem tudo para virar um sucesso que conquistará a chefia de imediato. Se puder, marque uma reunião, apresentação ou a assinatura de um contrato para o dia 13, quando Vênus e Júpiter estarão alinhados. Sua habilidade em comunicação estará reforçada. Com o carisma em alta, ninguém poderá resistir à proposta. No dia 18, a Lua nova ressalta oportunidades internacionais. Pode ser que você receba um convite de trabalho, resolva fazer um curso no exterior ou se inscreva para aulas à distância em uma instituição estrangeira. Mesmo com tantos acontecimentos na carreira, não deixe a vida pessoal de lado. Dê atenção ao parceiro. Curta o amor profundamente em viagens ou escapadas para destinos próximos. O dia 25 é perfeito para uma festa com os amigos.

Áries

21/3 a 20/4

Este será um mês delicioso em vários aspectos. Para começar, Júpiter, o planeta da boa sorte, beneficia suas finanças. A posição favorável do astro indica um aumento ou o recebimento de uma quantia inesperada até a Lua nova, no dia 18. Sua carreira avança com a ajuda de Saturno no setor de fama e honras, mas parece que um colaborador, agente ou sócio faria diferença nessa escalada de sucesso. Procure alguém que aumente sua produtividade, mesmo que vocês não concordem em todos os assuntos. O fim de semana dos dias 4 e 5 é o ideal para curtir a vida a dois. A partir do dia 7, o Sol, que rege sua casa do amor, vai ser banhado por raios dourados enviados por Júpiter, e o clima de romance não poderia ser melhor. A felicidade ao lado do parceiro fica explícita, tamanho o sorriso estampado no seu rosto. O momento mais incrível acontece entre 11 e 13, quando Júpiter em conjunção com Vênus garante a diversão. Chame os amigos, aumente o som e curta!

Touro

21/4 a 20/5

Está cada vez mais forte sua vontade de adotar um projeto a dois e construir um futuro. Isso pode se materializar nas relações amorosas ou profissionais. Se estiver pronta para oficializar o namoro, converse com o parceiro. As casadas devem planejar uma viagem, a compra de um imóvel ou até aumentar a família. Nos negócios, talvez você encontre o sócio que vinha buscando ou ainda faça um acordo de colaboração vantajoso. Todas as decisões serão firmadas a partir do dia 18, na Lua nova. Sua carreira está indo muito bem e, no dia 11, Saturno e Urano entrarão em raro alinhamento, beneficiando viagens e estudos. Marte ainda ocupa sua casa do trabalho nas duas primeiras semanas do mês, aumentando as exigências, mas a carga deve diminuir consideravelmente depois. A partir do dia 22, quando Netuno entra em movimento direto, mais rápido, você estará animada para encontrar os amigos, colocar o papo em dia e relaxar. O período de 24 a 27 é ótimo para conhecer cidadezinhas próximas.

Gêmeos

21/5 a 20/6

O trabalho anda estimulando sua imaginação – e ela alimenta suas criações, formando um ciclo de produtividade. Os resultados frutíferos serão compensados financeiramente ou por meio de benefícios e pequenos luxos. A segunda quinzena do mês trará a conclusão de muitos projetos interessantes, abrindo caminho para outras oportunidades. Você já provou para o mercado o valor do seu trabalho e deve crescer cada vez mais profissionalmente. A saúde ganha importância este mês. Abra espaço na agenda para fazer um check-up. A partir do dia 18, com a Lua nova, dietas e rotina de exercícios vão mostrar resultado rapidamente. Só uma boa dose de romance ajudará a equilibrar tamanha concentração e foco nas obrigações. O melhor dia para curtir o parceiro será 13, quando Vênus, planeta do amor, estará alinhado com Júpiter, que traz sorte. Fique de olho, pois, às vezes, o interesse por outra pessoa desperta em lugares onde a gente menos espera, como no escritório. Os amigos garantem a diversão nos dias 25 e 26.

Câncer

21/6 a 21/7

As estrelas vão iluminar todas as áreas do seu mapa relacionadas a romance e diversão. Será um mês com clima leve e despojado. Logo na primeira semana, um importante evento social a levará a um ambiente luxuoso. O Sol, orbitando em ângulo próximo a Júpiter, sugere que você pode se apaixonar por alguém ou redescobrir o amor pelo parceiro – e não vai ser fácil tirar a pessoa da cabeça. No entanto, o momento mais importante para a vida a dois acontece só depois da Lua nova, no dia 18, que transitará justamente na sua casa do amor. Espere ótimas notícias. Essa mesma parte do seu mapa também rege a gravidez. Então, se isso estiver nos seus planos, é o mês ideal para começar a tentar. No trabalho, suas ideias criativas serão procuradas, necessárias e bem- -vistas. Sua reputação está em ascensão. O dia 25 beneficia um brainstorming para desenvolver uma ideia que colocará seu nome nos holofotes. Você também ficará ocupada com um projeto relacionado à casa.

Leão

22/7 a 22/8

A carreira vai brilhar a partir do dia 4, quando a Lua cheia entra na sua casa das honras e conquistas. Se estiver de olho em uma promoção, é provável que receba boas notícias. Sua performance nos últimos meses vai garantir que os próximos projetos sejam mais sofisticados e bem recompensados. Aproveite para sair com os amigos e comemorar a novidade. Este também é um bom mês para melhorar o ambiente em que você vive. No próximo ano, seu lar vai abrigar os momentos mais felizes. Vale redecorar, pintar paredes ou mesmo mudar os móveis de lugar. Seja o que estiver pensando, conte com a energia da Lua nova, no dia 18, para concretizar planos. Tenha em mente que em dezembro Mercúrio estará retrógrado. Portanto, não será bom comprar produtos muito caros, como eletrônicos. Faça isso já. A vida amorosa não anda tão fácil, pois Saturno está lhe dando lições a duras penas. A partir do mês que vem, o planeta muda de posição e tudo ficará mais leve e amigável nessa seara.

Virgem

23/8 a 22/9

Suas excelentes habilidades em comunicação estarão em alta. Já que você se destaca na conversa e na negociação, deve aplicar esse conhecimento em questões que vão garantir segurança profissional e financeira a longo prazo. Por influência da Lua cheia em Touro, no dia 4, você estará muito produtiva e cada projeto entregue terá pinceladas de autenticidade e criatividade. Quem entrar em contato com seu trabalho se sentirá impactado por ele. Isso tudo está muito intenso porque, no momento, Júpiter guia os seus planos. Aproveite essa boa onda para refletir melhor sobre seus objetivos e sonhos. Mas não se force a nada. Entre num ritmo natural, sem pressão. É só para vislumbrar o futuro mesmo. Se puder viajar, o fim de semana dos dias 11 e 12 será maravilhoso. Vale até mesmo uma escapada romântica. Procure fazer compras grandes, como de eletrodomésticos, agora, pois, em dezembro, Mercúrio retrógrado complicará esses processos e acabará trazendo atraso à vida.

Libra

23/9 a 22/10

A Lua nova, no dia 18, cria o momento pelo qual você esperou o ano todo – a oportunidade ideal de pedir aumento ou marcar uma entrevista para uma posição desejada. Júpiter estará na sua casa de rendimentos, aumentando suas chances. Se for autônoma, fechará novos contratos. As finanças vão tão bem que você pode começar a planejar outras mudanças em sua vida. Que tal procurar um imóvel que lhe agrade para comprar? Ou coloque o seu para vender e conseguirá uma ótima oferta. No dia 13, Vênus, seu planeta guardião, se une a Júpiter, trazendo muita sorte. Você se envolverá em um projeto que exigirá todo seu potencial criativo. O desafio é fazer dessa produção algo rentável. Apresente-a perto do dia 16 e terá maior chance de sucesso. A data também é boa para firmar parcerias. Marte ficará em seu signo durante o mês inteiro, o que não acontece há dois anos. Isso lhe dará brilho especial e confiança, dois atrativos sem igual.