Horóscopo semanal: prosperidade e ânimo para agir

A maior força astral durante a terceira semana de setembro será a conjunção do Sol e Marte, ambos no signo de Virgem. Assim, se fará necessário unir a observação dos detalhes com uma rápida tomada de decisões.

A semana começa com a Lua em Áries formando uma ligação positiva com Júpiter, o que traz mais ânimo e clareza para sair da estagnação. Já na terça, a Lua em Touro se liga com Urano. Simultânea a conjunção do Sol e Marte, o fenômeno representa prosperidade. “Será uma boa semana para resolver pendências, cuidar tanto da saúde quanto de aspectos materiais da vida”, conta Serena Salgado, astróloga do Astrocentro.

Após vários dias de leveza, no domingo a Lua entra em Câncer e será preciso evitar saudosismos em excesso e buscar recolhimento.

Áries

Para as arianas, a Lua no próprio signo representará mais força e garra para vencer obstáculos. Durante a maior parte da semana, elas se sentirão mais focadas na parte material. Bom momento para analisar contratos, cuidar dos bens ou fechar negócios. Mas será preciso manter o comedimento enquanto estiver lidando com dinheiro. A partir do dia 20, as atenções se voltam para o campo emocional e afetivo. Para o domingo, valerá a máxima de que menos é mais.

Touro

O início da semana será um pouco truncado, com alguns desafios e irritações. Na sequência, a ligação da Lua em Touro com Urano pede que se inove, mas sem tirar os pés do chão. Na sexta, será preciso ser mais comedida com os aspectos financeiros e ter mais atenção às pessoas que estão ao seu redor, além de estar mais próxima de quem se gosta. Por fim, no domingo, curta uma atividade de lazer, mas de modo seletivo.

Gêmeos

A Lua em Áries favorece o lado social das geminianas. Mas logo elas se sentirão um pouco inquietas e em dúvida sobre o que fazer. O uso da intuição será necessário nesses momentos, pois aspectos do inconsciente estarão em movimento. O dia 18 será bem propício para por ordem nessa confusão, seja ela na vida profissional ou pessoal. Ao passar para seu signo, a Lua pedirá por mais comunicação, mas o emocional continuará com certa instabilidade, melhorando aos poucos. Para o fim de semana, vale a pena investir na vida profissional e cuidar das finanças.

Câncer

Já na segunda-feira se iniciarão os desafios. A Lua em Touro no dia 17 trará um bom momento para a socialização com amigos ou a realização de trabalhos em grupo. Já no dia 19 surgirá uma maior necessidade de recolhimento, o que perdurará até o dia 21. Boa época para se cuidar, trabalhar a interiorização ou fazer atividades terapêuticas. No final de semana, com a Lua em seu signo, a tendência é ficar mais emotiva. Portanto será preciso controlar a sensibilidade para que ela não tome conta dos dois dias.

Leão

A Lua em Áries favorece bastante o desenvolvimento de assuntos que estavam parados até então, além de criar um movimento propício para tudo que é novo. No dia 17, a ligação com Urano pede que se defina os objetivos, buscando romper com velhos padrões. 19, 20 e 21 serão ótimos dias para trabalhar as relações pessoais, sair e também planejar o futuro. No domingo, será melhor ficar em casa, longe de agitações. Se estiver com a família, cuidado com brigas.

Virgem

A semana se inciará com uma aura de introspecção, trazendo um sentimento de dúvida sobre o que fazer ou para onde ir. Mas, em geral, será um período importante para Virgem, graças à conjunção do Sol e Marte neste signo. Será preciso muita ação, mas do tipo organizada, sem impulsividade. A forte energia de Terra enfatizará a necessidade de se abrir para novas propostas. Por fim, quando a Lua migrar para Câncer, aposte no recolhimento.

Libra

A jornada da Lua em Áries traz a necessidade de trabalhar alguns aspectos afetivos, o que pode render bons frutos. A passagem do satélite para Touro pode causar inquietações nas librianas, as fazendo perceber que não é possível viver nas nuvens. Para que as coisas realmente aconteçam, é preciso agir no que há de concreto. Portanto será hora de ser mais assertiva e direta. A partir do dia 20, surgem novidades e convites para agitar a vida.

Escorpião

A energia da Lua em Áries incita a ter mais proatividade. Já a Lua em Touro pode sacudir a área afetiva das escorpianas e haverá a necessidade de olhar para as coisas com mais maleabilidade. 20 e 21 serão dias tomados por uma leve introspecção, muito propícios para analisar as percepções íntimas ou fazer terapia. No domingo, opte por fazer coisas novas, mas seja seletiva.

Sagitário

A concentração de energias no signo de Virgem pede maior assertividade e atenção aos detalhes, principalmente para movimentar a área profissional. Nada de manter a mente no futuro e deixar para depois as pendências que precisam ser resolvidas. Nos dias 19, 20 e 21, alguns questionamentos podem surgir no campo afetivo. Para o domingo, recolhimento é o ideal.

Capricórnio

A Lua em Áries poderá trazer desafios para sua rotina doméstica ou familiar. Ao mesmo tempo, surgirá o desejo de inovar. O importante é saber balancear as duas coisas. A Lua em Touro também será um excelente período para desconstruir padrões e, simultaneamente, efetivar algum progresso em seus objetivos. Aproveite o final de semana para dar atenção a aspectos como saúde ou o intelecto. Oportunidades profissionais interessantes podem surgir na sexta-feira.

Aquário

A semana começa com uma necessidade de se envolver mais em atividades em equipe. A partir do dia 17, dedique um tempo para resolver assuntos familiares. A Lua em Gêmeo favorece bastante o signo de Aquário, trazendo a libertação de amarras e a abertura para o que há de novo no horizonte. Mas será preciso manter o pé no chão para que as coisas realmente se concretizem.

Peixes

A Lua em Áries impõe uma atitude proativa, sobretudo no campo financeiro. Algumas irritações e desavenças podem surgir, mas será preciso manter a calma. Nos dias 17 e 18, defina bem seus próximos passos. A mudança da Lua para o signo de Gêmeos pode deixar as aquarianas um pouco distraídas, mas será uma energia que favorece o lado criativo. Meditar nesse período também é recomendado. No domingo, ainda que a Lua em Câncer traga algum desafio, o clima será de positividade.

