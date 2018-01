Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em janeiro

Capricórnio

22/12 a 20/1

Este deve ser um mês extraordinário para você. Vários planetas estão migrando para o seu signo numa escala que raramente acontece. Com isso, você será ouvida e ficará ansiosa para avançar em um projeto pessoal ou profissional muito almejado. O problema é a presença de Urano, planeta do inesperado, que irá distraí-la do seu foco devido a questões familiares ou relacionadas à sua casa. O dia 6 é perfeito para se divertir com os amigos. Talvez você receba um presente. Você e seu parceiro devem escolher objetivos comuns para perseguir juntos em 2018. Vênus estará transitando pelo seu signo até o dia 17. Aproveite o impulso desse planeta e use o charme a seu favor. No dia 31, o eclipse da Lua cheia em Leão impacta um relacionamento amoroso.

Aquário

21/1 a 19/2

Você pode começar o ano com a sensação de que precisa descansar. Afinal, um projeto que concluiu no final de 2017 foi exigente. O desejo de se distanciar do mundo irá aumentar no dia 16, durante a Lua nova, quando a maior parte do sistema solar estará agrupada na sua casa do isolamento e da reflexão. Assim, a tendência é decidir escapar para outra cidade e mudar de ares. Para aquelas que procuram emprego ou almejam uma promoção, boas notícias a esse respeito chegam no dia 5. Marte e Júpiter, planetas da ação e da sorte, estarão na sua casa das conquistas, dando força às empreitadas. Trata-se de um dia raro, já que esses astros se encontram uma vez a cada dois anos. Marque entrevistas ou lance negócios no mercado nessa data ou no dia seguinte. No amor, espere por um grande momento durante o eclipse total da Lua cheia, no dia 31, em Leão. O Universo quer uma vida feliz e produtiva para todas nós. O fenômeno vem para ajudar a movimentar o que está estagnado.

Peixes

20/2 a 20/3

As festas já acabaram e talvez você ainda não tenha tido tempo para relaxar. Mas agora você pode. O mês inicia com a Lua cheia em Câncer e um convite para uma festa ou comemoração romântica a dois. Já a Lua nova, no dia 16, ocorre com mais da metade dos planetas do sistema solar circulando em torno da sua casa dos amigos e da diversão. Essa configuração facilita novas amizades e atrai experiências felizes. A presença de Urano se faz sentir no seu setor financeiro. Pode ser que você se depare com gastos inesperados. Sua atenção estará voltada para a carreira por causa do eclipse da Lua cheia, no dia 31, em Leão. Durante os dias que o antecedem, procure cuidar da saúde. Muito será exigido de você, mas, ao final, os ótimos resultados vão refletir na área profissional. Sonhe alto! Marte entrará na sua casa de honras e conquistas (ou reconhecimento) no dia 26, permanecendo nessa posição até março. Esse período será o mais iluminado da sua carreira nos próximos dois anos. Portanto, aproveite.

Áries

21/3 a 20/4

A Lua cheia, no início do mês, intensificará as emoções em relação à sua casa ou família. Ao mesmo tempo, Marte, seu planeta regente, estará alinhado a Júpiter, astro que traz felicidade, em uma rara conjunção. Nesse período, especialmente no dia 6, você será uma espécie de ímã e poderá atrair dinheiro. A primeira semana do ano também será ideal para vender, comprar, alugar ou renovar a casa. No dia 16, algo extraordinário irá ocorrer no seu setor da honra e fama (reconhecimento), o que pode indicar uma promoção a caminho. Fique atenta e faça perguntas. Sua reputação está em ascensão. Apenas certifique-se de que está indo na direção que deseja. Saturno prepara grandes oportunidades para você – agora e pelos próximos três anos. No dia 31, o eclipse da Lua cheia em Leão ocorrerá na casa do amor, facilitando um novo romance ou uma mudança no relacionamento atual. Não se esqueça de que, quando algo termina, costuma surgir algo diferente e melhor.

Touro

21/4 a 20/5

O tema viagem aparece por todo o seu mapa. Nos primeiros quatro dias do mês, você deve dar uma escapada. Com aspectos positivos emanando também do seu setor de parcerias, você poderá curtir uma viagem deliciosa com seu amor. A Lua cheia trará ainda a influência de Saturno. Por isso, talvez você se sinta sobrecarregada com o peso de tantas responsabilidades.

Sair da sua cidade lhe dará a chance de enxergar, sob outra perspectiva, as coisas que estão consumindo você. A Lua nova, no dia 16, será ainda mais enfática quanto às viagens. Tudo indica que irá para bem longe – possivelmente uma cidade muito distante ou até mesmo outro país. Você terá uma grande oportunidade de travar contato profissional com executivos estrangeiros ou de exportar suas ideias e seus serviços. No final do mês, sua casa passará a ser o centro das atenções. O eclipse da Lua cheia, no dia 31, em Leão, provocará mudanças ou a conclusão de uma questão relacionada ao lar ou à família.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Neste mês, você estará focada em todas as fases do gerenciamento financeiro. Como o ano se inicia com a Lua cheia em Câncer, é provável que você comece em um novo emprego nesse período. Plutão em oposição à Lua indica que você também vai quitar dívidas e pagar contas. Urano, planeta das ações repentinas e inesperadas, estará alinhado a muitos outros astros durante a Lua Nova, no dia 16. Isso aponta para a necessidade de conseguir dinheiro de forma rápida por causa de um gasto imprevisto ou de uma reviravolta na carreira que irá pegá-la desprevenida. No entanto, a ajuda cósmica vem de Marte e Júpiter, que estarão em conjunção perfeita na sua casa das finanças. Os dias 9 e 10 serão especiais para negociações e conversas com pessoas influentes. Vale a pena o esforço para causar boa impressão. A tensão com as questões financeiras deve diminuir no dia 19. O eclipse da Lua cheia, no dia 31, em Leão, trará acontecimentos que vão alterar sua vida.

Câncer

21/6 a 21/7

Logo no início do ano, você vai notar que os outros parecerão ter mais controle sobre quase todas as áreas da sua vida. Não tente fugir porque isso pode piorar a situação. Procure, então, dirigir sua atenção para o romance e a amizade. Se a energia fluir nesse sentido, pode ser que você fique noiva, especialmente nos primeiros dias do mês. Um triângulo dourado se formará no céu nesse período, exaltando o amor, a felicidade e as viagens de longa distância. No final do mês, o foco vai migrar para as questões financeiras. Um eclipse total da Lua cheia, no dia 31, em Leão, iluminará sua casa de salários e ganhos, trazendo conclusão para conversas que teve com um empregador em potencial. Se você for autônoma, poderá ter uma ideia que dará retorno. Mas não se precipite. Deixe para lançá-la no mercado somente em fevereiro. Marte apoiará o eclipse, estimulando sua criatividade nata.

Leão

27/7 a 22/8

Janeiro será cansativo no que se refere a trabalho. Então trate de cuidar do corpo, da mente e do espírito. A Lua cheia do início do mês vai deixá-la com vontade de ficar sozinha por alguns dias. Durante a Lua nova do dia 16, vários corpos celestes reunidos podem trazer novos projetos. Para acompanhar o ritmo, você deverá estar muito bem organizada. Planeje uma estratégia ou fluxo de trabalho e considere contratar ajuda temporária para dar conta do recado. O momento exige que você seja prática e consciente dos gastos. O dia mais importante do mês será 31, quando o eclipse da Lua cheia, no seu signo, trará conclusão para uma questão na qual você vem trabalhando há tempos ou para um relacionamento significativo. Eclipses marcam períodos decisivos, e este não será diferente. Reflita se sua felicidade é estar com os outros ou expressar sua individualidade. Com todas as decisões que deve tomar em janeiro, você terá certeza de seus sentimentos, além de alimentar positividade para o futuro.

Virgem

23/8 a 22/9

Como virginiana, você tende a colocar as necessidades dos outros na frente das suas. Mas procure começar o ano sem se atolar de trabalho. Como você é organizada por natureza, todos

acabam dependendo da sua condução. Aprenda a dizer “não” para ter tempo e se divertir. A Lua nova do dia 16 irá abrilhantar a sua casa do amor. Com muitos astros nessa área do seu mapa – incluindo o Sol –, estará receptiva para conhecer pessoas se for solteira. Você não costuma ter expectativas irreais nas questões do coração, o que a coloca em vantagem na hora de decidir quem realmente gostaria de conhecer melhor. Um dos aspectos mais brilhantes da sua personalidade diz respeito à habilidade de expressão de forma eloquente. No dia 6, há potencial de

unir esse talento a um novo projeto profissional. O eclipse da Lua cheia, no dia 31, em Leão, dará espaço para você ficar sozinha e descansar. Aproveite o momento para refletir sobre o que quer alcançar no ano que se inicia.

Libra

23/9 a 22/10

A perspectiva é de um mês bastante ocupado. Talvez você estreie em outro cargo ou conclua um projeto importante. Marte, planeta da ação, estará próximo o suficiente para apoiá-la em suas empreitadas. Espere grandes avanços nesse sentido. Novidades financeiras devem surgir perto do dia 6 como resultado de um arranjo planetário na sua casa dos ganhos. Elas vão garantir recursos para planejar uma mudança de vida, caso você esteja buscando isso. Com seis corpos celestes em Capricórnio regendo o lar e a família, sua atenção estará voltada para esse setor. A vida ficará mais fácil à medida que o mês for chegando ao fim, graças ao eclipse da Lua cheia, no dia 31, em Leão. Ele trará boas notícias sobre um amigo. Eclipses marcam eventos que podem permanecer na memória por muito tempo e também nos incentivam a seguir em frente. A paixão estará no ar para a libriana, com Sol, Mercúrio e Vênus transitando pela casa do amor.

Escorpião

23/10 a 21/11

Você está cheia de vontade de sair por aí? Pois pode e deve abrir as asas e expandir seus horizontes. A vida será ótima logo na primeira semana do ano. Marte, seu planeta regente, irá juntar-se a Júpiter, o grande planeta da sorte, proporcionando novas e interessantes oportunidades. Essa conjunção é importante para o aspecto financeiro, além de ser muito favorável para empreitadas. Tire proveito disso no dia 6. Você obterá vantagens no que quiser alcançar. Com Marte no seu signo até o dia 26, todos vão estar mais atentos ao que você tem a dizer e mais propensos a aprovar suas ideias e propostas. No final do mês, a atenção vai se voltar para a sua carreira. O eclipse da Lua cheia, no dia 31, em Leão, iluminará seu setor das honras e conquistas. Se vem trabalhando duro há muito tempo e sente que merece mais reconhecimento, saiba que esse momento está chegando. Você se encontra em ascensão e logo todos conhecerão o seu nome, escorpiana.

Sagitário

22/11 a 21/12

Melhor começar o ano cuidando do seu dinheiro. A Lua cheia do início do mês vai cair na sua casa dos ganhos. Os dias 5 e 6 são os mais propícios para o caso de uma entrevista de emprego ou reunião de trabalho. Marte e Júpiter estarão alinhados a Netuno no seu setor da casa. Portanto, se estiver pensando em renovar algo no lar, esse é o momento ideal. A partir do dia 16, seis em um total de dez corpos celestes preencherão sua área dos ganhos – será a única vez na vida que você verá isso acontecer. De novo, o dinheiro estará em pauta, mas pense em economizar. Seja conservadora com as despesas. Este mês também traz o eclipse da Lua cheia, no dia 31, em Leão. Um antigo objetivo – como retornar aos estudos para uma pós ou conseguir o emprego que tanto queria – pode ser impulsionado por causa dele. O fenômeno da Lua tende a fazer com que você arrume as malas e visite um lugar muito distante. Seu charme e magnetismo estarão em alta no dia 25. Aproveite.

