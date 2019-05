Horóscopo da semana: veja a previsão para o seu signo

Com a entrada do Sol e Mercúrio no signo de Gêmeos no dia 21, uma nova energia chega para ditar a semana. Segundo a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro, os próximos dias serão acelerados em termos da mente. “Será o momento de ter mais ideias, racionalizar mais, arejar os pensamentos. Ótimo período para estudar e resolver pendências”.

A Lua em Sagitário nos dias 20 e 21 traz abertura de horizontes, tornando os dias perfeitos para quem quer planejar viagens. Já os dias 22 e 23, quando o satélite transita para Capricórnio, o clima tende a ficar pesado, trazendo preocupações. Mas não se desespere: 24 e 25 prometem balancear as dificuldades dos dias anteriores, trazendo a leveza própria da Lua em Aquário. No domingo, para fechar o ciclo com o astro em Peixes, procure aquietar-se e descarregar as emoções acumuladas ao longo da semana.

Confira a seguir a previsão semanal de cada signo:

Áries

Este será um momento de criatividade a flor da pele. Invista na comunicação e nas trocas de conhecimento com outras pessoas. Mas atenção aos dias 22 e 23, pois questões profissionais podem sair dos eixos, seja por conflitos com o chefe ou atrasos em tarefas. A Lua em Peixes do domingo pede quietude.

Touro

A boa fase das últimas semanas se mantém. Canalize suas energias para a área financeira, pois pensamentos de prosperidade poderão favorecer a chegada de mais dinheiro. Nos dias 24 e 25, cuide do setor profissional. E mantenha-se flexível, pois as coisas podem acontecer de maneira diferente da que você espera.

Gêmeos

Geminianos, este é o seu momento! Fase importante para os nascidos neste signo, especialmente a partir do dia do aniversário, quando a tendência é só melhorar. Os dias 20 e 21 prometem maior abertura e descontração na área afetiva. Por outro lado, cuidado para não estragar tudo nos dias seguintes, já que a Lua em Capricórnio tende a te deixar chato e irritadiço.

Câncer

Muita atenção, cancerianos. Sol e Mercúrio em Gêmeos significam começo de seu inferno astral. É o momento de cuidar da saúde e do equilíbrio emocional. Saiba a hora de falar e, acima de tudo, o que falar. Principalmente nos dias 22 e 23, segure a onda. A semana será desafiadora, mas não se preocupe: a Lua minguante do domingo reserva um recomeço.

Leão

Sol e Mercúrio ajudam bastante os leoninos, os deixando mais criativos, sociáveis e dispostos a passeios e festas. Hora de aproveitar as atividades em grupo. No dia 21, a energia é favorável ao movimento, então explore seus potenciais. Nos dias 22 e 23, atenção ao trabalho. As coisas podem não sair do jeito que você quer, causando aborrecimentos. Também não se afobe, ponha os pés no chão e faça só o que for possível. E prepare-se, pois os dias 24 e 25 trarão um up na vida afetiva.

Virgem

Há uma melhora na fase profissional em seu horizonte, permitindo que você execute melhor suas tarefas. Por outro lado, o momento é de dificuldade para os lados pessoal e afetivo. Concentre-se mais em seus estudos e trabalho do que nas outras coisas. A partir do dia 22, a Lua trará emoções pesadas, fechando um pouco suas ideias. Reflita bastante antes de agir.

Libra

Como os demais signos de ar, Libra será muito favorecido pela entrada do Sol e Mercúrio em Gêmeos. Librianos estarão mais talentosos e mais abertos para novas experiências e choverão convites, portanto aproveite. Além de alegrias, a semana trará também mais sorte e auto-confiança.

Escorpião

Sua cabeça estará mais ligada, pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Busque relaxar para não se perder entre tanta agitação mental. O dia 22 é perfeito para resolver as coisas, enquanto o dia 23 pede um momento consigo mesmo, de autoconhecimento. Tensões na área familiar podem surgir nos dias 24 e 25. E cuidado para não embarcar em uma vibe pesada e autodestrutiva.

Sagitário

A semana começa fluindo bem, mas tenha cuidado com a impulsividade. Em especial nos dias 22 e 23, fique atento às finanças e evite gastos. Ao contrário, é hora de poupar. Domingo abre possibilidade de finalizar questões complicadas na família, mas, no geral, a recomendação é para que fique em seu canto.

Capricórnio

As transições do Sol e Mercúrio acelerarão seu cotidiano, permitindo que você resolva pendências em todas as áreas. Nos dias 22 e 23, contudo, a Lua mexerá bastante com seu emocional, lhe deixando mais emotivo e reservado. Mas está tudo bem, pois os dias que seguirão esta fase serão mais sociáveis, permitindo que você se policie menos.

Aquário

Os dias 22 e 23 pedem que você evite confusão, fazendo apenas o que for necessário. Que tal buscar contato interior ou com a natureza? Mas fique tranquilo, pois logo depois sera época de maior iluminação mental, extroversão e relacionamento com as pessoas. A Lua minguante do domingo não o afetará muito, então pode correr para o abraço!

Peixes

A Lua o afetará emocionalmente esta semana. Cuidado com as questões familiares, sobretudo discussões com pai e mãe. Você também pode perder o foco, ficar desordeiro e ainda mais desligado que o normal. Por isso evite bagunças. O começo da semana será produtivo profissionalmente e Mercúrio trará compreensão para dilemas da área afetiva, independente de você estar só ou acompanhado. A Lua em Aquário dita introspecção. É hora de cuidar do seu campo de energia e ficar quietinho, envolto em muita proteção e oração.