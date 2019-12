Horóscopo da semana de 2 a 8/12: Júpiter afeta os signos

O evento mais importante da semana é a entrada de Júpiter no signo de Capricórnio, segunda-feira (2), às 15h22, inaugurando um momento construtor que vai eliminar todos os exageros de nossas vidas, como uma amostra do que será 2020.

Segundo astróloga Serena Salgado, do Astrocentro, “é uma época mais austera, onde só quem trabalha com esforço terá resultado”. Capricórnio te ajuda a crescer. Tem uma lua crescendo no signo de peixes no dia 04, que é importante porque é crescimento de tudo que está parado.

Áries

Recebe a apoteótica visita de Júpiter no setor profissional. Se a ariana se esforçar muito nesse período vai ter resultados positivos, mas seletivos. Quando a Lua estiver entre os dia 5 e 7 ela toma mais iniciativas e resolve mais coisas. Dia 8, quando a Lua estiver em Touro, deve se preocupar mais com o lado financeiro.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Touro

Júpiter inaugura um período de expansão para coisas que antes pareciam mais fechadas, tipo mais viagens e cursos. A taurina vai ajudar mais as pessoas em geral assim como obras sociais. O fato de segunda-feira começar com Lua em Aquário vai mexer com a parte profissional e traz uma necessidade mais analítica, mas também de olhar mais sobre si mesma. Atenção para os dias 3 a 5 fica onde vai ficar mais irritada e ansiosa por causa de Áries. A partir do dia 8, quando a Lua estiver em Touro, as coisas fluem.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Gêmeos

Júpiter vai mexer muito com autotransformação. “Quem sabe faz a hora, não espera acontecer” é bem para gêmeos nessa fase de Júpiter. O fato de Vênus estar transitando com Saturno traz revisões afetivas importantes. No dia 2 mexe com abertura da mente, e entre os dias 3 e 4 afeta mais o lado profissional, onde a geminiana pode ficar mais insegura. Não se preocupe: dia 5 tem uma virada de Lua e você começa a ficar mais feliz e alegre. Conselho? A partir do dia 8 deve se recolher.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Câncer

Essa Lua em Aquário no dia 2 mexe com autoconhecimento e pede análise mais apropriada sobre si mesma. A canceriana já está vivendo muito atrito na área afetiva e deve prestar atenção porque problemas podem prevalecer. Júpiter vem para libertá-la de coisas que você não quer mais ou para trabalhar o tipo de relação mais complicada apresentando outras possibilidades. Dias 3 e 4, com Lua em Peixes, mexem com a espiritualidade de forma mais intensa. A virada de Lua no dia 5 para Áries afeta a parte profissional: a toma mais iniciativa, faz mais coisas, tem mais desafios. Com a Lua em Touro, fica ainda melhor.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Leão

Júpiter mexe com o cotidiano, que vai expandir, mas a leonina vai perceber que não adianta soltar fagulha para todo lado. Leonina tem esse lado de querer tudo e se apaixonar por um monte de coisas e não dar continuidade e Júpiter mostra que sem isso? Não rola. A Lua no dia 2 mexe com a área afetiva, entre os dias 3 e 4 vale o recolhimento interno e autoconhecimento. Dos dias 5 a 7 há abertura de caminhos, mais alegria e diversão e, no dia 8, melhora o lado profissional.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Virgem

Dia 2, com a Lua em Aquário mexe muito com o dia-a-dia, analisar as coisas e tentar um pouco colocar o trem no rumo. Importante, vai mexer com a área de criatividade, de entender seus talentos e que ficar só pensando e analisando (o que é muito de Virgem) não resolve, tem que por a mão na massa (como Gêmeos). Nos dias 3 e 4 vai sentir mais carência afetiva. Entre os dias 5 a 7 terá um olhar mais no íntimo e, no dia 8, vai se soltar mais para a vida e construir mais coisas.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Libra

Júpiter marca uma fase em que se tem que prestar muita atenção na família, da casa, do lar, apesar das dificuldades poderá ter acertos e melhorias. Dia 2 estará alegre, mas a partir do dia 3 tem que trabalhar muito as intuições e deixar as coisas fluirem. A partir do dia 5 tem que trabalhar muito relacionamento sem cobranças. No dia 8 precisa ficar um pouco mais consigo mesma

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Escorpião

Júpiter em Capricórnio mexe muito com comunicação e por isso mesmo precisa estudar, trocar mais com as pessoas. Também precisa rever algumas questões afetivas. A Lua em Aquário faz refletir o que precisa efetivamente em torno da família. Nos dias 3 e 4, e parte do dia 5, precisa usar mais a criatividade, buscar mais prazer, mais alegria. E entre os dias 5 a 7 é para tomar iniciativa no trabalho. Atenção porque no dia 8 algumas coisas afetivas do passado podem voltar.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Sagitário

Dia 2 mexe (e influencia por um ano inteiro) o lado financeiro. A sagitariana vai conseguir muito mais, mas não pode perder o foco. Entre os dias 3 e 4 vai sentir necessidade de recolhimento. Busque mais alegria e espiritualidade na vida. Entre os dias 5 e 7, virá mais alegria e diversão. Dia 8 é dia de plantar mais no trabalho.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Capricórnio

É muito importante a entrada de Júpiter porque vem sentindo as agruras de um Saturno em Plutão, dois planetas extremamente exigentes que vem trazendo muitos desafios. Júpiter vem para suavizar o processo, mostrar que há luz no fim do túnel. Deixe as coisas fluindo sem controlar tudo. Dia 8 tudo ficará melhor.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Aquário

Júpiter mexe muito com a parte do inconsciente e o que tira nós, mas simboliza uma benção, uma solução para os problemas. Dias 3 e 4 vão ser bons para trabalhar o lado financeiro. Dia 8: pé no chão para resolver as coisas da vida.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Peixes

Júpiter mexe muito com o social e projetos do futuro. Dia 2 fique na sua, e, a partir do dia 4, com a Lua em seu signo, pense no que te dá prazer. Entre os dia 5 a 7 haverá mudanças na sua estrutura material e partir do dia 8 você estará mais leve e as coisas vão fluir melhor.

Leia a previsão completa para seu signo aqui