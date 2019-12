Horóscopo da semana de 16 a 22 de dezembro: desapegue já!

Dezembro já está passando depressa e, antes que o ano acabe, dá para saber o que os astros nos reservam para esses dias cheios de compromissos do final do ano. A astróloga Serena Salgado, do Astrocentro, traz as previsões para a semana dos dias 16 a 22 de dezembro.

No dia 16, a Lua em leão traz motivação e uma energia a mais para criar. Em seguida, a Lua entra em virgem, nos dias 17 e 18, ditando mais organização para resolver coisas que precisam de método. No dia 19, a Lua mingua e vai pro signo de libra, enquanto o Sol está em sagitário. “Essa combinação significa que precisamos realmente cuidar de assuntos necessitando ser resolvidos e melhor trabalhados emocionalmente, principalmente os relativas a questões afetivas”, explica Serena. Isso continua no dia 20, com a Lua ainda em libra. Vênus, que rege o signo de libra, entra em aquário, e isso favorece muito os desligamentos e desapegos, gerando empoderamento pessoal, mais liberdade e independência. Sairemos em busca de segurança para algo mais solto e leve, menos apegado. A Lua em escorpião, no sábado e domingo, é uma promessa de introspecção e autoconhecimento, principalmente porque, no domingo, o Sol entra no signo de capricórnio. Além dele, há também Júpiter e Plutão em capricórnio, destacando a necessidade de lidar com a realidade como ela se apresenta.

Leia também: As previsões de Susan Miller para dezembro

Áries

Inicia-se a segunda-feira com a Lua em leão trazendo jovialidade e vontade de ver a vida com mais abertura. Isso já muda nos dias 17 e 18 com a Lua em virgem, pedindo orientação para trabalho e saúde. No dia 19, com a Lua minguante, a ariana precisará trabalhar emoções e cuidar de relacionamentos que estão perdendo força. No dia 20, com Vênus entrando em aquário, a área social se desenvolve melhor, então é uma boa época para confraternização. Já no final de semana, quietude é fundamental.

Touro

Para as taurinas, a energia da Lua em leão pede, principalmente, que se trabalhe motivação dentro de casa, focando em questões que podem estar sem confiança. Nos dias 17 e 18, vale trabalhar artisticamente, buscando inspiração na continuidade das coisas, sem esperar uma grande ideia. A busca do prazer vai estar nos detalhes. E, com a Lua minguando em libra, o ideal é deixar que desafetos do cotidiano, pessoas que não nos querem bem, saiam da nossa vida. No dia 20, Vênus em aquário promete um pouco de agito na vida profissional; esse setor deve melhorar. Nos dias 21 e 22, ficar esperta para não ser possessiva afetivamente.

Gêmeos

No dia 16, há a Lua fluindo no signo de leão, muito bom para troca, contato com pessoas e negócios. Nos dias 17 e 18, afirma-se muito a vontade de cuidar de coisas da casa. No final de ano isso é realmente necessário. Bom momento para organizar a casa e questões familiares. A Lua minguante em libra traz um aspecto de interiorização, pedindo busca por prazer com tranquilidade e sem excessos. Vênus em aquário promete uma abertura de caminho para as geminianas; deve ser um momento bastante favorável. A Lua em escorpião nos dias 21 e 22, assim como o sol entrando em capricórnio, pede por organização.

Câncer

Na segunda-feira, é indicado olhar para questões financeiras, tomando cuidado para não gastar tanto. No período em que a lua está em virgem, continuar a organização com as compras. Nos dias 19 e 20, poderá resolver questões importantes que estavam atrapalhando. Depois, Vênus entrando em aquário traz florescimento em autoconhecimento e na necessidade de ser menos apegada. Cancerianas tendem a ser apegadas e, quando se soltam disso, podem conseguir mais coisas e se sentir melhor. No final de semana, haverá movimentação de pessoas próximas querendo fazer passeios. O Sol em capricórnio ajuda a desenvolver parcerias e relações que possam estar desgastadas.

Leão

A energia de leão flui muito forte no dia 16 para as leoninas, garantindo motivação. No dias 17 e 18, conseguirá colocar ordem na questão financeiro. Nos dias 19 e 20, tenderá a trabalhar melhor questões afetivas. A leonina deve saber não exagerar na emoção e trabalhar melhor o tom de voz e a escolha de palavras. A Lua em escorpião trará intensidade a assuntos familiares. Para leão, a entrada de Vênus em aquário é muito importante, porque a tendência é de mais amor. Leoninas que estão vivendo relações conturbadas podem ter uma virada nesse sentido. O Sol em capricórnio pede cuidado com a saúde.

Virgem

O pedido é de cuidado e interiorização para o dia 16, com Lua em leão. Nos dias 17 e 18, continua a fase de sensibilidade, tudo mexe com a virginiana, que estará absorvendo mais detalhes. A Lua em libra traz positividade e libera a possibilidade de reduzir gastos. Com a Lua em escorpião, terá que usar mais energia, concentradamente. Vênus em aquário para as virginianas é um aprendizado para fazer parcerias e amizades.

Libra

Para as librianas, com a Lua em leão, a segunda-feira será alegre, menos densa. Isso vai mudando e, nos dias seguintes, vai se sentir mais pesada, com muita autocrítica. Tem que trabalhar mais o emocional e simplificar as estratégias da vida. A lua em libra gera bons momentos para mudar o visual, deixar para trás algo que não deseja mais. Também é uma fase que estará sentimental, mas deve olhar mais pra si própria. A Lua no signo de escorpião pede mais poder de atração para prosperar e não cair nos pensamentos negativos. No dia 22, o Sol entra no signo de capricórnio e trabalhará questões familiares. Vênus no signo de aquário traz muita inspiração e afetividade; podem surgir amores.

Escorpião

Começa com uma segunda-feira trazendo coisas boas, principalmente profissionais e também para o próximo ano. Nos dias 17 e 18, poderá se organizar melhor, prestar serviços ou até fazer trabalho voluntário. Isso para que, quando a Lua estiver em libra, a escorpiana possa se recolher. Volta a se soltar mais no dia 22, quando, com o Sol em capricórnio, terá um bom momento para fazer passeios, ir para natureza ou meditar. Espere por dias mais tensos. Vênus entrando em aquário traz uma definição no campo afetivo que pode ser muito importante para as escorpianas.

Sagitário

Sagitário está terminando sua fase. O Sol está saindo, assim como Mercúrio e Júpiter já saíram. O foco não está mais nesse signo. E agora precisa trabalhar mais, ser coerente com seu setor financeiro. No dia 16, ainda está fortificada com a energia de Leão, mas nos dias 17 e 18 há necessidade de organização. Nos dias 19 e 20, precisará de socialização, para, no dia 20, tudo ficar mais denso. O que pode ter de melhor nesses dias é a entrada de Vênus, quando poderá ter contato com pessoas interessantes e fazer contatos.

Capricórnio

O Sol entrando em capricórnio é forte, iniciando uma fase de reorganização de sua energia vital e em sua saúde. Capricornianas devem olhar para si próprias. No dia 16, com a Lua em leão, capricórnio ainda estará introspectivo. Mas, nos dias 17 e 18, consegue se organizar melhor e se soltar. Na quinta e sexta-feira, a parte profissional é ativada. E, no final de semana, pode ser que socialize mais, mas tudo de um jeito muito seletivo. Vênus em aquário ajudará muito na parte financeira.

Aquário

Vênus no signo é ótimo tanto para as partes afetivas quanto para prosperar, se cuidar, se sentir melhor com a vida. O planeta deve mexer com a vida das aquarianas, não necessariamente já nesta semana. Na segunda-feira, a Lua mexerá com questões afetivas, mas os dias 17 e 18 estarão pedindo mais introspecção, talvez um pouco de análise. Vênus em aquário faz a aquariana se desprender do que não a faz bem. Com a lua minguante, o que precisar se desfazer afetivamente ficará mais fácil. Nos dias 21 e 22, poderá estar focada em coisas importantes profissionalmente.

Peixes

A segunda-feira pede por movimentação e exercícios. Os dias 17 e 18 terão foco na questão afetiva, na busca por certezas e segurança. É recomendado fazer algum ritual para eliminar padrões negativos na quinta ou na sexta-feira. Nos dias 21 e 22, com a Lua em escorpião, as coisas fluem melhor. Com Vênus caminhando pelo signo de aquário, ele vai realmente soltar questões negativas e será mais racional. E o sol em capricórnio traz possibilidades de direcionar melhor o próprio futuro com os pés no chão.