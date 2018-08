Homens também sofrem de depressão pós-parto

Pesquisas mostram que tanto homens como mulheres podem passar por algum tipo de depressão após o nascimento de um filho. Durante o Congresso da Associação Americana de Psicologia (APA), nesta quinta-feira (9), especialistas revelaram que cerca de 10% dos novos pais experimentam algum tipo de depressão e até 18% têm algum tipo de transtorno de ansiedade.

Dan Singley, professor na Universidade de San Diego, explica ao ‘G1’ que o aparecimento de sintomas depressivos é comparável entre mães e pais de primeira viagem e diz que a depressão pós-parto não deve ser vista somente como uma questão feminina. “A depressão pós-parto não pode mais ser vista como uma variante patológica dos processos reprodutivos femininos. O paradigma existente deve ser modificado”, comenta.

Entre os motivos para o aparecimento da patologia em homens estão a privação de sono; as dificuldades de entender o novo papel de pai; as dúvidas sobre ser ou não um pai competente.

A depressão pós-parto em homens é pouco falada pelo fato de que eles tendem a não procurar serviços de saúde mental durante o período, declara Dan Singley.

De acordo com o G1, pesquisas também demonstraram que o contato com parceiras durante a gestação pode induzir alterações hormonais nos homens, como o aparecimento de níveis de prolactina (hormônio responsável pela produção do leite nas mulheres). Outro ponto apresentado por cientistas é que os homens podem ter uma queda temporária na produção da testosterona logo após o nascimento da criança.

Os especialistas ressaltam que existe uma dificuldade de tratamento dos sintomas em homens, já que eles tendem a falar menos abertamente sobre suas dificuldades.

