Hoje (7) é a última superlua de 2020

Há um mês, já em quarentena, tivemos uma superlua e avisamos que a última oportunidade de observar esse fenômeno em 2020 seria justamente hoje, 7 de maio. Mais do que uma lua cheia, a super lua parece brilhar mais forte e ser maior, mas é porque ela fica – literalmente – mais perto da Terra.

Hoje, a lua cheia está na casa de Escorpião, uma combinação que aflora nossa sensibilidade e que deixa os sentimentos mais intensos. Para deixar o dia todo ainda mais especial, o dia 7 é também a data do Festival da Iluminação de Buda. .”Esse evento ocorre na Lua Cheia, quando o Sol está no signo de Touro. Nesse dia, fica a dica para parar e refletir sobre nosso interior, nossas sombras, repensar toda a vida, se estamos seguindo em frente, aprendendo com o nosso passado, evoluindo como pessoas”, disse a colunista de CLAUDIA, Aline Schulz nas previsões da semana.

O Festival da Iluminação também é conhecido como o Festival de Wesak, que é uma festa da libertação do despertar e da transfiguração, que promove uma ponte entre a humanidade e espiritualidade, e o equilíbrio entre o Eu Inferior e Superior. Em outras palavras, um ótimo dia para meditação e para manter o astral elevado.

Para curtir a superlua, vale ir para a janela hoje por volta das 17h30, quando começa o por-do-sol.

