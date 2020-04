Hoje, ao pôr do sol, a noite estará particularmente mais bonita nas estrelas. É que hoje é noite de super lua, a maior do ano.

Para ser ‘super’ é preciso juntar duas coisas: ser época de Lua Cheia e mais do que isso, é preciso ser a quando a Lua esteja mais próxima da Terra. Quando essa conjunção acontece, a lua cheia aparenta ainda maior do que é e fica até 30% mais brilhante do consideramos ‘normal’. Em outras palavras, fica ainda mais linda.

Por isso, no pôr do sol dessa terça, não deixe de ir para a janela dar uma olhada. Porque se perder a de hoje, terá uma última chance em 7 de maio. Depois disso, apenas em 2021!

