De rosa à orquídea, o significado das flores para o Dia das Mães

O reconhecimento por uma tarefa realizada com êxito era feito com flores desde a Grécia Antiga. O ato se estendeu para outras ocasiões, como o nascimento de um bebê e manifestações de carinho em relacionamentos afetivos e familiares.

Assim como a motivação, os tipos de flores também foram ganhando suas preferências ao longo do tempo. Os romanos, por exemplo, preferiam presentear as pessoas com rosas, enquanto os gregos eram amantes das violetas.

Milenar, o ato de dar flores compartilha afeto, respeito e gratidão, elementos tão presentes nas relações entre mães e filhos. Por isso, neste Dia das Mães, em que muitas pessoas vão transmitir tudo isso à distância, explicamos o significado das flores mais oferecidas às mães. Assim, além das palavras, você poderá dividir seus desejos a ela por meio da simbologia da natureza.

Tulipa

A tulipa passa uma mensagem de prosperidade e liberdade. Na cor amarela, ela também representa esperança e reconciliação.



Violeta

Para as mães que prezam pela desenvolvimento interno, simplicidade e buscam a paz, a violeta vai de encontro com esses valores, além de transmitir muita paz.

Girassol

Em dias delicados, como os que a sociedade vem sendo exposta, um buquê de girassol tem o poder de espalhar alegria e luz por toda a casa. Esse tipo de flor também representa integridade.

Gérbera

Assim como uma criança, a gérbera carrega uma mensagem de renovação e recuperação da nossa essência simplicidade e pureza. A flor é uma boa opção para as mães clássicas e com alma leve.

Hortência

Se a sua mãe é um dos seus combustíveis e exemplo de vida, a hortência diz muito sobre a relação de vocês, já que representa dignidade, obstinação e potência.

Lírio

Em tempos de isolamento social, o lírio tem uma mensagem esperançosa de que é possível romper a barreira da saudade. Ele ainda representa a pureza, nobreza e proteção.

Margarida

Uma relação entre mãe e filho tende a ser construída com confiança e amor em seu pilar, itens que exalados pela margarida, assim como a simplicidade e pureza.

Orquídea

Um clássico no Dia das Mães, a orquídea faz jus à preferência nacional, seja por sua beleza ou seu significado de pureza espiritual, sabedoria, amor e força.

Rosas

Independente da cor, as rosas sempre serão associadas ao amor, ganhando um plus de acordo com o tom escolhido. A amarela, por exemplo, é uma boa escolha para quem quer agradecer pela amizade construída com a mãe, além de desejar saúde e sucesso. Já as brancas simbolizam pureza e amor espiritual.

A rosa champagne também é uma das escolhas mais precisas para a data, uma vez que flor carrega o sentimento de admiração, gratidão e reconhecimento. A cor-de-rosa representa amizade, gratidão e ternura. carinho, doçura e charme, enquanto a laranja transmite entusiasmo e encanto. Por fim, a tradicional vermelha transbordando amor profundo e admiração.

Azaleia

Oriundas de suntuosas árvores, as azaleias combinam com mães elegantes e alto astral. Na tradição chinesa, elas simbolizam a feminilidade.

Begônia

No geral, as flores têm o poder de mudar o clima de qualquer ambiente, mas a begônia possui um plus de alegria com suas folhas em formato de moeda. Elas ainda instigam a felicidade e delicadeza.

Bromélia

A gente sempre escuta que mãe é tudo igual, mas sabemos como elas são únicas por cada detalhe e até excentricidade. A bromélia tem essa simbologia de particularidade e resistência.

Copo-de-leite

Outro clássico para a data é o copo-de-leite, que transmite inocência e pureza, além da paz.